River Film Festival Animazione: “la fantasia al potere”, il mondo disegnato in 25 corti internazionali

Da sempre il River Film Festival dedica uno spazio importante e qualificato al linguaggio animato, che negli ultimi anni si è arricchito sempre più di tecniche realizzative dalle infinite e stupefacenti possibilità narrative.

In questa quindicesima edizione il RFF propone al suo pubblico due serate dedicate al più avanzato cinema di animazione: giovedì 15 e venerdì 16 luglio (inizio delle proiezioni sempre alle 21,30, ingresso libero) in concorso saranno 25 cortometraggi provenienti da 13 nazioni. Un florilegio di estetiche, scuole e stili che testimoniano quanto l’animazione rappresenti ancora un linguaggio espressivo fecondo e sorprendente.

ANIMAZIONE

Giovedi? 15 luglio ore 21.30 - 24

SING ABOUT IT Christine Banna / USA 2021 / 4 min.

PANGÄA Markus Keim & Beate Hecher / Austria 2020 / 14 min.

SOLITAIRE Edoardo Natoli / Italia 2020 / 8 min.

VEVILOS GRAMMATA Andrea Maurizio Campo / Italia 2020 / 9 min.

S.A.D THE MOVIE Guilherme Gehr / Brasile 2020 / 9 min.

TUTTO IL 2020 IN UN CARTOON Daniele & Davide Ratti / Italia 2020 / 6 min.

EL NIÑO Y LA MONTAÑA Santiago Aguilera & Gabriel Monreal / Cile 2020 / 11 min.

UN COEUR D’OR Simon Filliot / Francia 2020 / 13 min.

MONSTER MASH Lai,Zi-Jing / Taiwan 2020 / 4 min.

CATCH YOUR HEART! Yang, Wan-Jing / Taiwan 2020 / 4 min.

MINE Hsu, Hwa-Chin, Chiou, Jing-Fen / Taiwan 2020 / 3 min.

SAD BEAUTY Arjan Brentjes / Olanda 2020 / 10 min.

RE-ANIMAL Rubén Garcerá Soto / Spagna 2020 / 13 min.

Venerdi? 16 luglio ore 21.30 – 24

SOGNI AL CAMPO Magda Guidi & Mara Cerri / Italia 2020 / 10 min.

NAVOZANDE, LE MUSICIEN Reza Riahi / Francia 2020 / 15 min.

TRONA PINNACLES Mathilde Parquet / Francia 2020 / 13 min.

CÂNTEC DE LEAGÂN Paul Muresan / Romania 2020 / 4 min.

SKY SUN, TILE SUN Ziba Arzhang / Iran 2020 / 6 min.

XULANEWE Hazhir As'adi / Iran 2020 / 7 min.

A LITTLE TOO MUCH Martina Scarpelli / Italia 2020 / 4 min.

CAREFUL Alice Saey / Francia 2020 / 4 min.

PALADINES Cyril Pedrosa / Francia 2020 / 4 min.

NAHANG-E SEFID Amir Mehran / Iran 2020 / 10 min.

SHIFT SIMMERS SLIPS Lars Nagler / Germania 2021 / 11 min.

HER SONG Éabha Bortolozzo, Jack Kirwan / Irlanda 2020 / 7 min.

