River Film Festival Documentari: dall’asino che vola in Mauritania alla quarantena vista da Atene

Italia, Iran, Polonia, Grecia, Brasile, USA: da questi sei Paesi provengono i dodici documentari selezionati per il concorso del River Film Festival 2021. Come tradizione consolidata, assistendo alle proiezioni di questa sezione il pubblico del Portello può conoscere storie e realtà che raramente assurgono agli onori della cronaca, ma che rappresentano, pure nella loro eterogeneità, un’occasione di confronto e arricchimento culturale di rara energia.

Ai documentari in concorso saranno dedicate due serate, sabato 17 e domenica 18 luglio, come sempre dalle 21.30 alle 24. Ingresso libero.

In occasione delle proiezioni saranno presenti al festival alcuni dei registi delle opere in concorso: sabato 17 Cristiana Cerrini (film KEMP-BARONTINI), Davide Ludovisi (HERITAGE OF MANKIND) e Nikolas Grasso (TAVOLA); domenica 18 Rafal Malecki (RUST) e Marco Piantoni (L’ASINO CHE VOLA).

Documentari

Sabato 17 luglio ore 21.30 – 24

ED GRIME Margherita Boccali / Italia 2021 / 15 min.

KEMP-BARONTINI: DISEGNI E FOTOGRAFIE Cristiana Cerrini / Italia 2020 / 12 min.

TAVOLA Nikolas Grasso / Italia 2020 / 14 min.

HERITAGE OF MANKIND Davide Ludovisi / Italia 2021 / 8 min.

IO SOLO Paolo Bergese / Italia 2020 / 30 min.

THE STORYLESS LAND Mitra Roohimanesh / Iran 2020 / 35 min.

Domenica 18 luglio ore 21.30 - 24

RDZA Rafal Malecki / Polonia 2020 / 30 min.

SALVAGE Christopher Boulton / USA 2020 / 10 min.

WE'RE IN QUARANTINE Efi Amanatidou / Grecia 2020 / 20 min.

A TRADICIONAL FAMILIA BRASILEIRA KATU Rodrigo Sena / Brasile 2020 / 25 min.

L’ASINO CHE VOLA Marco Piantoni / Italia 2020 / 20 min.

ZIR SEFR Kiumars Sarshar / Iran 2020 / 15 min.

