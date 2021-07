River Film Festival - Queer shorts, il programma di martedì 23 luglio

Il River Film Festival (RiFF) torna sulle rive del Piovego per il quindicesimo anno e con i numerosi appuntamenti culturali che lo connotano. Dall'1 al 25 luglio, Porta Portello diventerà il palcoscenico più qualificato in Italia per le migliori espressioni dello short cinema internazionale, offrendo a talenti emergenti una vetrina d’eccezione per promuovere al pubblico e agli addetti ai lavori le proprie opere.

Scopri il programma completo del River Film Festival 2021

Lo schermo galleggiante sulle acque del ?ume Piovego, nella cala pluviale dell’antico porto medievale del Portello a Padova, è ormai un “marchio di fabbrica” riconosciuto e apprezzato: accompagnato da un crescente interesse ?n dal primo anno, nel 2021 il River Film Festival giunge alla sua quindicesima edizione con la consapevolezza e la maturità di un evento dalla forte connotazione culturale, sempre molto atteso dal pubblico con un eclettico e ricco programma dedicato delle nuove tendenze del cortometraggio internazionale.

RiFF è sostenuto dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo supportato da un’importante rete di partenariato: Parlamento Europeo, Università di Padova, River College Virtual Reality, la7Gold, Radio Cooperativa, il Mattino di Padova, Sehstern Kommunication – Berlin, l’Associazione Progetto Portello e Comitato Mura di Padova.

Venerdì 23 luglio ore 21.30 – 24

AMOR SANGUE DOR Magnum Borini / Brasile 2020 / 11 min.

EDEN Tavo Ruiz / Messico, Germania / 2021 / 15 min.

COMPLICATED Isak Kohaly / Israele 2020 / 22 min.

MADARKHANDEH Afshim Akhlaghi / Iran 2021 / 16 min.

MISSISSIPPI Anna-Katharina Schroeder / Germania 2020 / 27 min.

EROS TOUCH RITUAL Julian Martin / Svizzera 2020 / 8 min.

Informazioni

Ingresso libero

Associazione Culturale Researching Movies

Via F. Marzolo 34 A - 35131 Padova

tel. 329 9331324

Info web

Foto articolo dalla pagina Facebook del River Film Festival e da comunicato stampa.

