XVIII River film festival, la rassegna-concorso di cinema indipendente sulle rive del Piovego al Portello

Il River Film Festival (RiFF) torna sulle rive del Piovego per il diciottesimo anno e con i numerosi appuntamenti culturali che lo connotano.

Dal 29 maggio al 16 giugno 2024, Porta Portello diventerà il palcoscenico più qualificato in Italia per le migliori espressioni dello short cinema internazionale, offrendo a talenti emergenti una vetrina d’eccezione per promuovere al pubblico e agli addetti ai lavori le proprie opere.

Il RiFF 2024 si presenta con questi numeri: 18 giorni di eventi, numerose opere in concorso provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo, proiezioni speciali di lungometraggi, oltre ad appuntamenti programmati nelle serate di inaugurazione e chiusura.

Lo schermo galleggiante sulle acque del ?ume Piovego, nella cala pluviale dell’antico porto medievale del Portello a Padova, è ormai un “marchio di fabbrica” riconosciuto e apprezzato: accompagnato da un crescente interesse ?n dal primo anno.

La serata speciale di apertura, mercoledì 29 maggio, è dedicata a Medici Senza Frontiere e prevede: un omaggio all’attore patavino Otello Toso, la presentazione in anteprima dei documentari prodotti nell’ambito della 33° edizione del Laboratorio di videoscrittura del DAMS di Padova delle serate dedicate ai festival cinematografici veneti e dellle Tavole rotonde.

A chiusura del Festival, la cerimonia di premiazione il 16 giugno, dalle ore 21.30 alle ore 24.

Anche quest’anno le sezioni in concorso saranno ben 10: dalle consuete categorie Virtual reality, Sguardi italiani, Orizzonti internazionali, Scuole di cinema, Animazione, Queer shorts e Documentari, che vedono in lizza cortometraggi provenienti da tutto il mondo, si aggiungono: la sezione Antropocene (clima, diritti umani), la sezione World in Focus: Palestina e la sezione Theme in Focus: travels and borders.

Ingresso e orari

Tutti gli eventi del RiFF saranno come sempre a ingresso gratuito. Tutte le proiezioni, divise per sezioni secondo il calendario del concorso, avranno luogo a partire dalle ore 22 (ad eccezione della sezione Realtà Virtuale, le cui opere saranno visibili al pubblico a ciclo continuo, tutti i giorni, dal 6 al 9 giugno, dalle ore 18 alle ore 22).

Programma completo del festival

