Riviera del brenta tra antiche ville, verdeggianti giardini, ponti girevoli e conche di navigazione

In barca all'aria aperta! Rilassante navigazione lungo la Riviera del Brenta di villa in villa a bordo di un battello panoramico. Partenza da Padovail 24 settembre 2021 alle ore 9.30 con nostra guida e ritorno al punto di partenza alle ore 18.30. Lungo il verdissimo Canale di Brenta, tra il XVI e XVIII la nobiltà veneziana fece costruire sontuose dimore, palazzi e ville quali case di villeggiatura, per poter riposare dalla vita frenetica di Venezia. Magnifiche costruzioni, le chiuse, i ponti mobili e le verdi anse del Naviglio, caratterizzano questa via d’acqua.

Ore 9.15: incontro con la guida di Artemartours Navigazione di fronte all’hotel NH di Padova (Via Tommaseo 61) e trasferimento con bus privato all’imbarco. Arrivo a Malcontenta e imbarco nella motonave Freccia; illustrazione esterna di Villa Foscari, capolavoro di Andrea Palladio.

Navigazione in direzione di Mira attraverso i pittoreschi borghi della Riviera del Brenta, illustrazione delle numerose antiche residenze estive dei nobili veneziani che si affacciano sul Naviglio, spiegazione del meccanismo di apertura dei ponti girevoli e delle chiuse Vinciane dei veri e propri ascensori d’acqua. Attracco di Villa Widmann per la visita di una delle più belle Ville settecentesche lungo il Naviglio. Custodisce importanti affreschi e mantiene intatti tutti gli schemi di una Villa veneta con il corpo padronale, le scuderie, la foresteria e la cappella privata ancora intatti.

Continuazione della navigazione per raggiungere il borgo di Dolo, famoso per gli antichiMolini e la storica conca di navigazione. Sosta nel vivace borgo di Dolo per il pranzo libero o in ristorante su richiesta. Nel pomeriggio continuazione della navigazione verso Stra e sbarco al pontile di Villa Pisani la più grande Villa della Riviera del Brenta. Passeggiata guidata nel secolare vasto parco che racchiude un labirinto di siepi e le scenografiche scuderie. L’interno della villa conserva nel soffitto del salone da ballo un pregevole affresco di G. Tiepolo; visita interna facoltativa.

Continuazione della navigazione, lungo il “Canale del Piovego”, il principale corso d’acqua di Padova, costeggiando le mura cinquecentesche fino a raggiungere il Portello antico porto fluviale con la più bella ed imponente porta di ingresso alla città e la magnifica scalinata cinquecentesca in pietra d’Istria. Qui facevano capo i battelli che, percorrendo fiumi e canali navigabili, collegavano Padova con la laguna di Venezia.

Ore 18.30 sbarco alla scalinata del Portello (poco distante da Hotel NH dal quale siamo partiti il mattino) e termine dell’escursione. Quota di partecipazione:

Euro 60 per persona

Euro 35 ridotto bambini da 6 a 12 anni

La quota comprende:

servizio di guida a bordo e nelle ville

transfer con bus privato da Padova al punto di imbarco a Malcontenta

navigazione come da programma con battello 50 posti dotato di toilette, angolo bar e ponte sole

aperitivo a bordo

ingresso a Villa Widmann

Supplementi facoltativi:

Villa Pisani di Stra: Euro 4,50 solo parco o Euro 7,50 parco e villa (gratis under 18)

Pranzo in ristorante a base di pesce: Euro 28,00 per persona. Antipasto, risotto alla marinara, frittura mista, contorno di stagione; dolce della casa; 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale. Altri menù su richiesta.



L’escursione è garantita anche in caso di pioggia, poiché l’imbarcazione è aperta e coperta. Obbligatoria la prenotazione anticipata on-line. È necessario presentarsi con la prenotazione cartacea. I posti sono limitati per garantire il distanziamento. Obbligo di mascherina.

Si informa il gentile pubblico che in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 l'accesso alle ville è consentito soltanto previa esibizione del Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

