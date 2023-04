La riviera "incantata", minicrociera tra ville venete arte e natura

Un tuffo nel passato navigando lungo la Riviera del Brenta tra antiche ville, straordinari giardini, ponti girevoli e conche di navigazione. Offriamo un pacchetto completo: partenza da Padova con bus privato per l'imbarco, servizio di guida per l'intera giornata, minicrociera in Riviera del Brenta da Malcontenta a Padova, visita di Villa Foscari, Villa Widmann e Giardino Monumentale di Villa Pisani, un brindisi a bordo; pranzo facoltativo in ristorante o libero nel borgo di Dolo Lungo il verdissimo Canale di Brenta, tra il XVI e XVIII secolo, la nobiltà veneziana fece costruire sontuose dimore, palazzi e ville quali case di villeggiatura, per poter riposare dalla vita frenetica di Venezia. Magnifiche costruzioni, le chiuse, i ponti mobili e le verdi anse del Naviglio, caratterizzano questa via d’acqua. Navigando tra le ville del Brenta puoi rivivere l’atmosfera incantata di un tempo.

Programma:

Ore 8.15: incontro con la guida di Artemartours davanti all'Hotel Galileo Via Venezia, 30, 35131 Padova PD

Ore 8.30 partenza del bus privato per Malcontenta dove inizia la nostra crociera. Arrivo a Malcontenta e visita della celebre Villa Foscari, capolavoro di Andrea Palladio (XVI sec.) decorata internamente da GB Zelotti, discepolo di Paolo Veronese.

Dopo la visita continueremo la navigazione risalendo il Canale del Piovego, lungo le antiche mura cinquecentesche di Padova.

Ore 18.30 circa arriveremo nel cuore di Padova in barca. Sbarco alla Scalinata del Portello antico porto fluviale della città, nei pressi dell' hotel Galileo, punto di partenza del mattino.

Quota di partecipazione: euro 90 adulto; euro 70 biglietto ridotto 6/17 anni; euro 20 biglietto ridotto 0/5 anni. Prenotazione obbligatoria on line nel sito www.artemartours.it. L’escursione è garantita anche in caso di pioggia.