La rivoluzione della medicina: David Riondino racconta Andrea Vesalio al Musme

L’associazione Gabinetto di Lettura, con il patrocinio del Dipartimento Beni Culturali (DBC) dell’Ateneo patavino, organizza la rassegna Rivoluzioni: quattro incontri sulle vite di ex allievi Unipd “rivoluzionari” attraverso quattro viaggi biografici e musicali.

La rassegna realizzerà una narrazione delle biografie storiche, con nuovi e interessanti punti di vista, come omaggio agli 800 anni di “rivoluzioni” del sapere, della cultura e dei costumi di cui è stata protagonista l’Università di Padova attraverso i secoli.

Nel corso di ciascun appuntamento, una prima parte sarà dedicata al racconto della vita di un celebre ex alunno dell’Università di Padova da parte di una personalità della cultura contemporanea, mentre una seconda parte sarà dedicata a un intervento musicale, reso possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV). Le quattro rivoluzioni della rassegna vengono quindi illustrate anche attraverso il linguaggio musicale, in un originale dialogo con i quattro ritratti degli ex alunni celebri dell’Università di Padova. La rassegna è ideata e curata da Paola Cattaneo.

Il primo incontro si terrà venerdì 28 ottobre alle 18.30, al Centro Congressi – Palazzo della Salute (MUSME) di Padova (via San Francesco, 90) con l’attore, regista, scrittore e cantautore David Riondino che racconta Andrea Vesalio (1514 – 1564), fondatore dell’anatomia moderna, studente e docente all’Università di Padova.

La seconda parte dell’incontro è dedicata a un intervento musicale del Concentus Musicus Patavinus, la formazione musicale dell’Ateneo patavino costituita proprio all’interno del Dipartimento Beni Culturali.

Coro da camera del Concentus Musicus Patavinus

Carolina Putina, flauto dolce - Roberto Loreggian, clavicembalo

Filippo Azzaiolo, Ben staga

Anonimo, Pan de miglio caldo, caldo

Bartolomeo Tromboncino, Sù, sù, leva alza le ciglia

Adrian Willaert, Vecchie letrose

Veit Seitz, Drei gans

Jacopo Fogliano, L'amor, donna, ch'io te porto

Bartolomeo Tromboncino, Ostinato vo' seguire

Andrea Vesalio

È considerato il fondatore dell’anatomia moderna. Per primo, infatti, pone la questione della necessaria riscrittura della descrizione del corpo umano e delle parti da cui questo è composto a partire dalla pratica della dissezione dei cadaveri e in opposizione alla tradizione antica dominata per secoli dagli scritti anatomici di Galeno e redatti a partire per lo più dalla dissezione e dalla vivisezione di animali.

A partire dal 1533 studia medicina a Parigi sotto la guida dei medici e umanisti Jacques Dubois e Johann Guinther. Tra il 1535 e il 1536 esegue le prime ricerche di osteologia su ossa umane raccolte nei cimiteri e sui patiboli ed esegue le prime dissezioni. Nel 1537 è a Padova dove, il 5 dicembre, consegue il dottorato in medicina nello Studio padovano e dove poco dopo, all’età di 23 anni, viene nominato professore di chirurgia e anatomia.

Nell’Ateneo padovano trascorre sei anni tra insegnamento e ricerca e spesso utilizza, per le dimostrazioni ai suoi studenti, scheletri, ossa e disegni illustrativi. Nel 1538 inizia a lavorare, in collaborazione con vari artisti della scuola di Tiziano per la realizzazione dei disegni, alla sua opera principale il De humani corporis fabrica che termina nel 1542 insieme a Epitome.

Il 1543, anno della pubblicazione del De humani corporis fabrica, può essere considerato uno spartiacque che separa due epoche della medicina: quella medievale da quella moderna. Nell’agosto dello stesso anno termina anche Fabrica (che raccoglie oltre 300 illustrazioni con didascalie) con cui vuole convincere il mondo medico, dell’importanza fondamentale dell’anatomia negli studi medici.

A 28 anni Vesalio lascia l’Italia per diventare medico personale di Carlo V e successivamente di Filippo II di Spagna. Grazie a lui Padova diventa il primo grande centro di studi di anatomia umana e comparata.

Muore nel 1564 a Zante, in viaggio verso la Terrasanta.

