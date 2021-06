Rkomi all'Arena live del Gran teatro Geox a Padova

La musica torna a suonare dal vivo già da quest’estate all’Arena Live Geox di Padova. Dopo il concerto di due anni fa a Sherwood Festival, il rapper milanese Rkomi torna infatti live il 3 settembre a Padova per la rassegna di concerti organizzata da SNACKulture e Zed Live.

L’artista è fresco di disco d’oro con il suo album Taxi Driver, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Sfera Ebbasta, Tommaso Paradiso, Gazzelle e Ernia.

La sua ultima uscita, che porterà in giro per l’Italia con il tour, è la testimonianza di quanto la sua musica, che affonda le radici nell'hip hop, si stia progressivamente trasformando in qualcosa di totalmente nuovo e caleidoscopico, restituendo un artista che sfugge ad ogni categorizzazione e che spinge il suo ascoltatore verso sonorità universali.

Ci sarà spazio però anche per gli altri successi del rapper, presenti nei due album precedenti, a cui hanno partecipato artisti del calibro di Jovanotti, Ghali, Elisa e Dardust.

Si tratta del primo annuncio della manifestazione padovana di fine estate che, nel rispetto delle direttive contro la pandemia legate al mondo degli eventi, ospiterà mille persone distanziate e a sedere nella location estiva del Gran Teatro Geox.

Ad aprire lo spettacolo sarà il fenomeno emergente degli stream Will Buse (pseudonimo di William Busetti), veneto di Pieve di Soligo, che ha conquistato il pubblico alle audizioni di X Factor, portando la sua Estate fino in cima alle classifiche (quasi venti milioni di stream solo su Spotify), tanto da conseguire il riconoscimento di singolo d’oro.

Biglietti

I biglietti sono disponibili dalle 14:00 di oggi giovedì 3 giugno. Costo 29 euro + commissioni.

Info web

https://zedlive.com/evento/live-rkomi/

