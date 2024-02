Robert Plant presents Saving Grace feat. Suzi Dian al Gran teatro Geox di Padova

Inserito da Rolling Stone tra i 15 migliori cantanti della storia della musica internazionale, il leggendario cantante dei Led Zeppelin torna in Italia dopo l'incredibile successo dello scorso anno con

Robert Plant

presents

Saving Grace feat. Suzi Dian

20 ottobre 2024

Gran teatro Geox - Padova

A pochi mesi dai trionfali sold out dell’ultimo tour estivo, Robert Plant annuncia il suo ritorno in Italia il prossimo autunno con un tour nei più prestigiosi teatri dello Stivale: l'appuntamento con il Veneto è previsto per il 20 ottobre 2024 al Gran Teatro Geox di Padova!

Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati a partire da lunedì 5 febbraio. Maggiori informazioni su www.zedlive.com o www. dalessandroegalli.com.

Questo nuovo tour vedrà ancora una volta protagonista Robert Plant, leggendario cantante e autore dei testi dei Led Zeppelin dal 1968 fino allo scioglimento della band nel 1980, insieme a Suzi Dian per portare sul palco il progetto "Saving Grace". Il progetto vede, per l'appunto, la partecipazione di Robert Plant (voce), Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro) e ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime hanno visto la band attingere ad un repertorio di "musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi", presentando brani che abbracciano diversi stili ed influenze appartenenti a Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui anche grandi classici di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, e molti altri. La stessa atmosfera intima si riproporra? al Gran Teatro Geox, offrendo al pubblico l’esperienza unica di poter ascoltare dal vivo una leggenda come Robert Plant in un contesto cosi? particolare. Un’esperienza musicale che nessun fan vorra? perdersi.

Il brano di apertura del set dei Saving Grace, 'Undone In Sorrow', illustra perfettamente la natura dell'esibizione e rappresenta il primo impatto con la delicatezza degli arrangiamenti e la precisione tecnica che si rendono possibili quando si riunisce un gruppo di talenti di questo calibro. I cinque musicisti lavorano in gloriosa armonia dall'inizio alla fine, rielaborando una selezione di diverse cover, creando un viaggio musicale nel senso più vero del termine. Il risultato sono novanta minuti di straordinaria musica con interpretazioni magistrali di composizioni altrui, capaci di presentare sotto nuova luce queste canzoni, al tempo stesso mantenendo intatta la loro vera essenza.

