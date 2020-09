“A misura d’uomo”, Roberto Camurri presenta il suo romanzo alla libreria Zabarella

Dopo il grande successo del suo primo romanzo, “A misura d’uomo”, Roberto Camurri, torna finalmente a incontrare i suoi lettori per raccontarci “Il nome della madre”, sempre NNEditore.

Ne parlerà con Alessandra Piccoli.

Dove e quando

Appuntamento giovedì 24 settembre alle ore 21.

L'evento si svolgerà all'aperto, nel giardino del Centro Universitario di via Zabarella (via Zabarella 82) oppure, in caso di pioggia, nell'androne del medesimo palazzo, nel rispetto delle norme anti-covid.

Prenotazione

I posti sono limitati: vi chiediamo di comunicarci la vostra partecipazione via email (libreriazabarella@gmail.com) o tel. (049.655115) o sms/watsapp (3391685011).

Info web

https://www.facebook.com/libreriazabarella

https://www.facebook.com/events/332517611396907