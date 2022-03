Roberto Citran "Destini Sospesi", il reading-concerto al Teatro Maddalene 

Tempi e Ritmi, in rete con altre 12 associazioni ed altre realtà artistiche padovane, con il contributo del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, per il format “RAM Disseminazioni”, organizza e coordina questo contenitore.

In 14 diversi spazi cittadini, oltre due mesi di eventi.

Con, tra gli altri, Riccardo Fogli, Paolo Cevoli, Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi, Roberto Citran, Massimo Carlotto, Chiara Luppi, Delfini, Le Sensazioni, Calicanto, Alessandro Rossetto e tanti altri personaggi e compagnie di rilievo della nostra terra, o comunque legati alla nostra Padova, tra teatro, musica, danza e animazioni per bambini e famiglie.

L'evento del 12 marzo

Roberto Citran con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk) Hersi Matmuja (voce) e Ilaria Fantin (arciliuto) in: “Destini sospesi”di Roberto Citran.

Appuntamento al teatro Maddalene, via San Giovanni di Verdara n.40, il 12 marzo alle ore 21.15.

Un reading-concerto in prima assoluta per Padova che affronta, tra parole e musica, il tema dell’interculturalità, dell’integrazione fra nazionalità e culture diverse, di solidarietà e accoglienza, attraverso la lettura di testi famosi di

autori come Amara Lakhous, Igiaba Scego, Laila Wadia, Ermanno Cavazioni.

L’attore e regista Roberto Citran reciterà passi tratti dai loro libri e dai loro racconti con il contrappunto musicale di un trio composto da alcuni tra i più autorevoli musicisti e compositori della scena nazionale e internazionale: il sassofonista Maurizio Camardi (protagonista di diversi reading con attori e scrittori come Massimo Carlotto, Gian Antonio Stella, Carlo Lucarelli, Laura Morante, Fabrizio Gatti, Moni Ovadia), la cantante albanese Hersi Matmuja e la liutista vicentina Ilaria Fantin, artista nota per le collaborazioni con Antonella Ruggiero e Petra Magoni.

Tra i testi che verranno interpretati da Roberto Citran:

“Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio” di Amara Lakhous

Primo romanzo in italiano di questo scrittore algerino che ha venduto oltre 100.000 copie.

Il libro, ambientato nel quartiere più multietnico di Roma, l’Esquilino, racconta la storia di un omicidio commesso in un palazzo di Piazza Vittorio, un condominio romano crocevia di pregiudizi di differenti mentalità fra le diverse

etnie.

“Salsicce” di Igiaba Scego

Igiaba Scego nasce in Italia da genitori somali espatriati nel 1969 a causa della guerra. “Salsicce” racconta un momento di solitudine dell’autrice durante un’afosa estate romana. Chiusa in casa in attesa di una risposta per un concorso di lavoro, si confronta con la propria identità, divisa tra l’Italia e le origini somale. La vigilia di ferragosto si trova di fronte a delle salsicce che vorrebbe mangiare per sentirsi completamente integrata, ma vietate dalla sua religione: una situazione paradossale dai risvolti volutamente comici.

“Curry di pollo” di Laila Wadia

Laila Wadia nasce a Bombay (ora Mumbay) nel 1966. La sua famiglia si trasferisce in Italia quando lei è appena adolescente. Vive a Trieste, è sposata con un fotografo italiano, comincia a scrivere molto presto vincendo diversi

premi letterari. In Curry di Pollo l’autrice descrive il primo incontro tra il suo fidanzato, italiano, e i propri genitori.

Incontro che avviene durante una cena raccontata dalla scrittrice con grande senso dell’humor: due mentalità a

confronto con il curry di pollo da una parte e la pastasciutta dall’altra.

“Gli albanesi” di Ermanno Cavazzoni

In questo surreale racconto l’autore parla di come i pregiudizi razziali possano nascere da cause inaspettate, come ad esempio da un “ulcera duodenale”. Il capofamiglia una sera rientra in casa scambiando inspiegabilmente i propri

familiari per profughi albanesi, salvo trovarsi in un secondo momento nella situazione invertita. Sullo sfondo il “fritto” cucinato in continuazione dalla madre.

In collaborazione con Scuola di musica Gershwin APS

Biglietti

Biglietti(posti numerati): 15 euro + dir. di prevendita

Prevendite operative online e nei negozi in città:

Cartoleria C'era una volta (via Asolo 9) e Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74).

Padova Spettacoli è un contenitore di 24 eventi disseminati nei teatri della città, organizzata e diretta da Tempi e Ritmi in rete con altre 13 associazioni cittadine.

info@padovaspettacoli.it

https://www.padovaspettacoli.it/

3516607652 (ore 10 - 13 ; 15 - 19)

https://padovaspettacoli.it/acquista-biglietti/

Normative anti-Covid

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass) Mascherina FFP2 obbligatoria

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

