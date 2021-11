Rocco Hunt live a Padova la Gran teatro Geox

A due anni di distanza dall’ultimo disco Rocco Hunt torna con la sua “Rivoluzione” (Epic/Sony Music), il nuovo atteso disco di inediti in uscita da oggi, venerdì 5 novembre, disponibile ovunque. “Rivoluzione” sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia.

Un album, prodotto da Valerio Nazo, che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.

In “Rivoluzione” infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

«Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato– afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia».

A Padova

7 aprile 2022

ore 21

Gran Teatro Geox - Padova

ACQUISTA ORA

Info web

https://zedlive.com/evento/live-rocco-hunt/

https://www.facebook.com/zedlive

Foto articolo da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...