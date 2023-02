PonTeatro 2023, spettacolo “Rockschiotte” a Ponte San Nicolò

L’amministrazione comunale di Ponte San Nicolò, con la direzione artistica affidata al CAST di Simone Toffanin, torna ad aprire la Sala Civica Unione Europea (in Piazzale Altiero Spinelli) con la rassegna PONTEATRO 2023.

Sono cinque le serate proposte per ritrovare personaggi curiosi, storie leggere e divertenti, che escono da penne illustri come quelle di Carlo Goldoni o William Shakespeare, per citare alcuni dei drammaturghi scelti dalle compagnie teatrali ospiti. La rassegna è stata pensata per un pubblico ampio, senza età, e tutti gli spettacoli sono adatti alle famiglie.

Barbamoccolo

ROCKSCHIOTTE

da Don Chisciotte de la Mancia di M. De Cervantes

regia Alberto Barutti

Nella sera della propria consacrazione, la rock band dei Thunder Mills accusa un incidente, imprevisto e folgorante. In seguito a questo il cantante della band si ergerà a Musicista senza macchia e senza paura, tra illusioni, sogni, amori e sconfitte.

Prototeatro

DONNE IN SHAKESPEARE

da W. Shakespeare

Regia Piero dal Prà

Un personaggio, fuori dalla realtà, ora attore ora narratore, si muove tra pubblico e scena per presentarci le donne più rappresentative dei capolavori di Shakespeare, con la loro intelligenza e con la loro forza, ma anche con dolcezza e un pizzico di follia.

Proposta teatro collettivo

PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso

regia Giorgio Libanore

In casa di Saverio e Trieste, durante le feste natalizie, tornano i quattro figli, con genero e nuora, ciascuno con il proprio carico di problemi, di segreti e di nevrosi. La riunione non avrà nulla di natalizio…

Teatro Prova

LE BARUFFE IN FAMEGIA

di Giacinto Gallina

Regia Clara Sartori

Momolo vive con la madre, la moglie, la figlia, la sorella e la cameriera, in perenne litigio fra di loro. La sua vita è una specie d’inferno ed ogni tentativo di porre fine alle “baruffe” sembra risultare inutile.

Ingresso

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21, il biglietto è di 7 euro (possibile acquistare i 5 spettacoli in abbonamento a 25 euro).

Info e prevendita biglietti on line

Info e prenotazioni

Biblioteca di Ponte San Nicolò

Tel. 049- 8961532

biblioteca@comunepontesannicolo.pd.it

(Pagina fb della biblioteca)

Info web

