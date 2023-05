“Segnavie-Lo Stato e Noi”, Romano Prodi in Aula magna di palazzo Bo

Il 10 maggio a Padova alle ore 17 incontro con Romano Prodi dal titolo “Il mondo sottosopra (e il ruolo dell’Europa)”:

Introduce e modera Roberto Antonietti

Speaker

Quando

Mercoledì 10 maggio 2023

ore 17

Dove

Aula Magna | Università degli Studi di Padova

via VIII Febbraio, 2

Padova

Ingresso gratuito con registrazione

Nella grande sfida fra Stati Uniti e Cina il ruolo dell’Europa è sempre più marginale. Che cosa si può fare per rimetterlo al centro?

Segnavie - Lo stato e noi: ciclo di incontri con personalità di spicco dell’economia e della politica, ideato per offrire spunti e strumenti per una cittadinanza attiva.

Romano Prodi è nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1939. È sposato con Flavia Franzoni e ha due figli, Giorgio e Antonio.

Ha studiato all’Università Cattolica di Milano, dove si è laureato nel 1961 in Giurisprudenza.

È stato professore di Economia e Politica Industriale presso l’Università di Bologna dal 1971 al 1995 e Visiting Professor all’Università di Harvard e al Stanford Research Institute nel 1974.

Dal 1974 al 1978 ha presieduto la Società Editrice Il Mulino.

Dal novembre 1978 al marzo 1979 è stato Ministro dell’Industria.

Dal novembre 1982 all’ottobre 1989, è stato Presidente dell’IRI e richiamato alla guida dell’Istituto nel maggio 1993.

Nel 1981 ha fondato Nomisma, una delle principali società italiane di studi economici, e sino al 1995 ne ha presieduto il Comitato Scientifico.

Dal 1996 al 1998 è stato Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e capo della Coalizione dell’Ulivo.

Dal 1999 al 2005 è stato Presidente della Commissione Europea e dal 2006 al 2008 ancora Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana.

Da luglio 2008 al 2010 è stato nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Presidente dello United Nations-African Union High-level Panel for Peacekeeping in Africa.

Dal febbraio 2009 al 31 dicembre 2013 è stato Professor at-large alla Brown University (USA).

Dal 2010 al Novembre 2015 è stato nominato Professore alla CEIBS (China Europe International Business School) in Shanghai e ora è Membro del Board.

Dall’ottobre 2012 al 31 gennaio 2014 è stato Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahel.

Dal 30 marzo 2021 è Presidente dell’Associazione “Italia-Association of Southeast Asian Nations” (Italia-ASEAN).

Durante la sua lunga carriera accademica e politica Romano Prodi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e lauree ‘honoris causa’.

Introduce e modera

Professore associato di Politica Economica presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova. Ha conseguito il dottorato presso l'Alma Mater Università di Bologna e svolge attività di ricerca su temi di economia dell'innovazione e della complessità economica, dello sviluppo regionale e dell'economia internazionale, con particolare riferimento alle catene globali del valore.

Info web

https://www.segnavie.it/incontri/il-mondo-sottosopra/