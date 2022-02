Romantici giri in gondola sul canale di navigazione Battaglia

Prezzo non disponibile

Dal 12/02/2022 al 14/02/2022

Battaglia Terme

Nel fine settimana lungo dedicato a San Valentino, la festa degli innamorati, sabato 12, domenica 13, lunedì 14 febbraio, sarà possibile effettuare romantici giri in Gondola, da 30 o 60 minuti, all'interno del monumentale medievale Canale di navigazione Battaglia, nel cuore del centro storico di Battaglia Terme.

La Gondola, messa a disposizione dall'associazione TVB - Traditional Venetian Boats per i visitatori del Museo della Navigazione Fluviale, condotta a remi da esperti gondolieri, anche con la collaborazione del circolo remiero El Bisato, permetterà di provare a bordo l'esperienza rilassante della navigazione lenta e silenziosa in Battaglia Terme, come un tempo facevano i patrizi veneziani,diretti alle loro ville venete nei Colli Euganei, e i barcari di Battaglia lungo tutte le aste fluviali della pianura padano-veneta, osservando il paesaggio da un punto di vista particolare, quello dall'acqua.

Completerà l'emozionante esperienza della navigazione la visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Per informazioni e prenotazioni contattare

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale