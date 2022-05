Romantici giri in gondola sul canale di navigazione Battaglia nelle notti di plenilunio

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme propone delle suggestive escursioni in Gondol a Battaglia Terme, nelle notti di plenilunio.

I primi appuntamenti sono per le serate di

Domenica 15 maggio

Lunedì 16 maggio

Martedì 17 maggio.

Dalle 21 in poi, sarà possibile effettuare un’escursione fluviale a bordo di una vera Gondola veneziana, nel monumentale medievale Canale di navigazione Battaglia, nel cuore del centro storico di Battaglia Terme.

La Gondola, messa a disposizione dall’associazione TVB – Traditional Venetian Boats per i visitatori del Museo della Navigazione Fluviale, condotta a remi da esperti gondolieri, permetterà di provare a bordo l’esperienza rilassante della navigazione lenta e silenziosa ammirando la luna piena.

Su richiesta sarà possibile visitare il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

La Gondola del Museo può ospitare fino a 4 adulti e 2 minorenni.

Obbligatoria la prenotazione.

Info e prezzi

Escursione in Gondola

30 minuti, euro 50

60 minuti, euro 100

Visita al Museo

visita guidata per visitatore euro 10 (sconto 20% per ultra 65enni, minorenni, convenzioni, gratis da zero a 4 anni)

visita guidata per Famiglia (2 adulti e 2 minorenni) euro 20

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Foto articolo da comunicato stampa