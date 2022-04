Romantici giri in gondola sul canale di navigazione Battaglia, anche a Pasqua e Pasquetta

Si rinnova la proposta di visita del MuBa, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, con giro in Gondola.

A richiesta, a Pasqua e Pasquetta o nei prossimi giorni infrasettimanali, sarà possibile effettuare l'escursione fluviale a bordo di una vera Gondola veneziana, nel monumentale medievale Canale di navigazione Battaglia, nel cuore del centro storico di Battaglia Terme.

La Gondola, messa a disposizione dall'associazione TVB - Traditional Venetian Boats per i visitatori del Museo della Navigazione Fluviale, condotta a remi da esperti gondolieri, permetterà di provare a bordo l'esperienza rilassante della navigazione lenta e silenziosa in Battaglia Terme, come un tempo facevano i patrizi veneziani,diretti in Gondola alle loro ville venete nei Colli Euganei , e i barcari di Battaglia Terme sui Burci lungo tutte le aste fluviali della pianura padano-veneta, osservando il paesaggio da un punto di vista particolare, quello dall'acqua.

Completerà l'emozionante esperienza della navigazione la visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

La Gondola del Museo può ospitare fino a 4 adulti e 2 minorenni.

I costi sono:

Gondola, 30 minuti, euro 50

Gondola, 60 minuti, euro 100

Per la visita al Museo sono previste le tariffe

visita guidata per visitatore euro 10 (sconto 20% per ultra 65 anni, minorenni, convenzioni - da zero a 4 anni gratis)

visita guidata per Famiglia (2 adulti e 2 minorenni) euro 20

A richiesta, con un modesto sovrapprezzo, è possibile estendere la visita guidata al Museo Diffuso.

Info e prezzi

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

