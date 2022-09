Rondò Veneziano, il concerto al tramonto a Va Oltre la Tenuta

Immersi nella pacifica natura della tenuta Va Oltre, torna la Casanova Venice Ensemble diretta dal maestro Costantino Carollo con la straordinaria partecipazione di Chiara Luppi reduce da un lungo tour in Israele tutto sold out. L'evento, che chiude la stagione estiva, torna sul palco naturale della tenuta con a fianco il branco di cavalli liberi. Uno spettacolo nello spettacolo. Dalle ore 16.30 è possibile visitare la Tenuta e il labirinto vegetale con le piante di lavanda ispirato a quello del Cavalieri Templari che si trova a Notre Dame de Chartres. Alle ore 18 il concerto. Le musiche del Rondò Veneziano eseguite dall'orchestra Casanova Venice Ensemble sono pronte a condurre gli spettatori in un'atmosfera d'altri tempi grazie anche agli abiti d'epoca indossati da musicisti e cantanti. Un viaggio che termina nel nostro secolo e che vedrà via via sul palco ospiti d'eccezione a partire da Chiara Luppi, Gianluca Carollo alla tromba, al soprano Aline Carraro e il tenore Vittorio Zambon solo per citarne alcuni. La Casanova Venice Ensemble, tra tourneè nazionali ed internazionali ha collaborato con diversi artisti tra cui Lola Ponce, Giò Di Tonno, Alex Britti, Marcella Bella, Vittorio Matteucci, Amedeo Minghi e tanti altri. Il fondatore dell'orchestra, il maestro Costantino Carollo di recente ha ricevuto dal presidente della repubblica il titolo di Cavaliere dell'ordine al merito della repubblica italiana, per aver diffuso nel mondo la cultura musicale italiana. Chiara Luppi è reduce da un tour in Israele sold out che ha visto la nostra cantattrice interpretare i più grandi successi di Sanremo in tutti i più importanti teatri del Paese.

La cucina itinerante di Nautilus è presente prima e dopo il concerto per deliciare gli spettatori conla qualità della selezione veneta Fish&Wine che da sempre li contraddistingue. Consigliata la prenotazione scrivendo a info@vaoltre.it. Ingresso Posti limitati: obbligo di prenotazione Scrivi a info@vaoltre.it o via whatsapp 329 2253700 oppure acquista il biglietto su eventbrite.it https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rondo-veneziano-va-oltre-al-tramonto-414681311967 Evento Facebook https://www.facebook.com/events/652976489256534/ Info Va Oltre - La Tenuta Via Candiana 2, Bovolenta 35024 (PD)

Tel. +39 329 225 3700 Facebook | Instagram |

ll labirinto

Il labirinto di lavanda più grande d'Italia trae ispirazione dal cammino che i Cavalieri templari percorrevano per entrare nell'Ordine. I labirinti erano in antichità dei percorsi iniziatici: chi entrava sapeva che ne sarebbe uscito trasformato e pronto ad intraprendere una nuova vita con nuove potenzialità da esprimere. Il disegno che la lavanda riproduce è stato ideato su immagine del labirinto di Notre Dame di Chartres che i Templari usavano pd esibirsi er entrare nell'Ordine. Il significato simbolico è molto importante rappresenta la via maestra per raggiungere i propri ideali, il centro, e sviluppare i propri talenti, il percorso, proseguendo sempre con tenacia e pazienza superando le difficoltà e le deviazioni che la vita pone. Proseguire con fiducia nel cammino è la chiave per arrivare al centro e realizzare ciò che darà il senso desiderato alla nostra vita.

La lavanda

E' una delle piante più antiche conosciuta per le moltissime proprietà benefiche. Attualmenter è utilizzata frequentemente perché aiuta il rilassamento concilia il sonno e previene l'insorgere di emicranie. Deve il suo nome dal gerundio lavando grazie al potere di detergere in profondotà e al poter antibatterico che da sempre le viene attribuito.

I cavalli

Vivono nella maniera più vicina possibile alle loro esigenze, organizzati in piccoli gruppi un po' come accade in natura per permettere loro un alto livello di socialità tra loro e con le persone.

Foto articolo da evento Facebook