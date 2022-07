Presentazione di “Rosa. La città mutevole”, opera creata per Villa Roberti dall’artista triestina Serena Bellini

Venerdì 15 luglio alle ore 20 nel Salone degli Affreschi di Villa Roberti a Brugine, si presenta “Rosa. La città mutevole”, opera creata appositamente per Villa Roberti dall’artista triestina Serena Bellini, in questi giorni ospite in Villa, come vincitrice del Premio Speciale residenza artistica indetto da Arte Laguna Prize.

Serena Bellini ha vinto il Premio di Arte Laguna Prize grazie al suo progetto che prevede la creazione di un’opera che include elementi, spunti, tracce, richiami visivi ispirati alla Villa Veneta.

Il quadro, o come li ama definire l’artista, la “pitto-scultura”, nell’evocare le “Città invisibili” di Italo Calvino, prende spunto dal tema delle Metamorfosi di Ovidio del Salone degli affreschi ed inventa una composizione ispirata al tema del mutevole e del provvisorio quale metafora del perpetuo ripetersi della vita. «L’idea è volta a costruire un progetto di surface patter design che esprima la mia visione artistica incentrata sull’uso del ‘frammento’ visto inizialmente come elemento di un discorso scomposto e disgregato e che tuttavia, attraverso la ri-composizione e la moltiplicazione, diventa parte integrante di un ragionamento articolato ed organico, un insieme di frammenti che, come nella moltiplicazione di una cellula, dà origine a un nuovo ‘tessuto’» così racconta il suo progetto Serena Bellini, che sarà presente venerdì a Villa Roberti.

Per l’occasione saranno esposti inoltre disegni, stampe e tessuti a tema floreale realizzati dall’artista triestina.

Dal 2006 Arte Laguna Prize è il concorso internazionale aperto a molteplici discipline – arti visive, performative, multimediali, paesaggistiche e digitali – per la valorizzazione dell’arte contemporanea e la mappatura del suo stato attuale. È stato creato per dare l’occasione ai talenti dell’arte di emergere, di farsi notare dal grande pubblico e dalla giuria composta da importanti nomi del panorama artistico contemporaneo. Villa Roberti, insieme a Villa Valmarana ai Nani, Villa San Liberale, Rechsteiner, Castello di Thiene e Villa Montruglio, partecipa al progetto di mostra diffusa, e ospita artisti in Residnza, con l’obiettivo di accostare le residenze storiche, luoghi culturali dal valore già riconosciuto, ad alcune opere dei giovani artisti contemporanei.

La serata poi continua in Villa, venerdì 15 luglio, alle ore 21.15 con lo spettacolo teatrale Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand portato in scena da Teatro Fuori Rotta, regia e adattamento Gioele Peccenini.

Una storia d’amore che ci parla dell’amore assoluto verso l’altro, ma anche dell’amore incondizionato verso la libertà. Cyrano è un uomo che lotta per la propria indipendenza e unicità in una commedia resa immortale dai suoi protagonisti!

Ogni spettacolo inizia o si conclude con un calice di vino, dolcetti o cicchetti tipici della tradizione veneta, che regala a pubblico e musicisti un momento di convivialità, per prolungare l’esperienza in villa.

La Cooperativa Villa Roberti è polo culturale, riferimento per il territorio, capace di offrire eventi ed occasioni di incontro e di relazione. Avvicina nuovi pubblici all’arte e alla cultura, per sensibilizzare target diversi alla conoscenza di un un luogo di arte e cultura da vivere in un armonioso equilibrio di energia, colori e profumi attraverso forme artistico-espressive quali i concerti o gli spettacoli teatrali propone Villa Roberti.

