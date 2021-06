Ruggero de I Timidi a Padova al parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1400759526949350/

Ruggero de I Timidi - Neverending Battigia Tour

22 luglio 2021

Parco della musica

Padova

Biglietti: https://link.dice.fm/4V6l1vv9Sgb

Riprendono gli spettacoli dal vivo e Ruggero de I Timidi riparte dalla “battigia”, luogo mitico protagonista di tante sue canzoni. Per il tour estivo 2021 Ruggero imbraccerà la chitarra e porterà sul palco la magica atmosfera balneare col piglio tipico di chi suona al falò in riva al mare mentre tutti gli altri limonano felici.

Un Greatest Hits di tutti i suoi brani più famosi per una serata all'insegna del romanticismo, dove la timidezza lascia subito spazio al divertimento. Tra cabaret, chitarre acustiche, salvagenti, qualche ukulele, un po' di drum machine, un pizzico di karaoke e ospiti a sorpresa.

Con la partecipazione di Fabiana Incoronata Bisceglia.

