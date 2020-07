I Rumatera in acustico all’anfiteatro del Venda

Il 1 agosto 2020 saliranno sul palco dell'Anfiteatro del Venda a Padova i Rumatera!

* Inizio concerto h 21.15

** Ingresso Intero euro 15 + ddp + comm. serv.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/667258717190601/

“Bea tosi! Finalmente semo riussìi a organixar un concerto (al momento l'unico dell'estate in Veneto) al bellissimo Anfiteatro del Venda, considerato da molti il più bel palcoscenico immerso nella natura in Veneto! Sarà una notte magica! Si potranno degustare degli ottimi Vini prodotti sui colli euganei, eccelllensa mondiale dee ombre (No ghe xe bira, ma a serata se ciama ombre de notte e quindi "Beeeeeevo viiiin"). No vedemo l'ora de far na bea cantada in compagnia!!! Posti limitati prevendite ---> https://www.diyticket.it/events/Musica/3762/rumatera”