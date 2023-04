T come TEATRO: “Rumore”, il monologo di Carlotta Vagnoli al Teatro Excelsior Mortise

T come TEATRO, rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città – Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco (Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnia teatrali del panorama nazionale e grandi ospiti come Natalino Balasso, Giuliana Musso, Dario Vergassola e Carlotta Vagnoli. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT – Mare Alto Teatro.

Scopri tutti gli appuntamenti della rassegna

30 aprile 2023 | ore 21

A chiudere la rassegna, domenica 30 aprile alle ore 21, al Teatro Excelsior Mortise per il ciclo Prima della Prima, Carlotta Vagnoli porta in scena “Rumore”, un monologo inedito che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale. Fiorentina, classe 1987, Carlotta Vagnoli è scrittrice, content creator, femminista intersezionale, attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Ha iniziato a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy e oggi usa i social per divulgare i temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d'Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione. Il suo motto è "Fate rumore!". Nel 2021 ha pubblicato due libri: Maledetta sfortuna (Fabbri Editore) e l'ebook Poverine (Einaudi). Memorie delle mie puttane allegre (Marsilio) è il suo ultimo libro.

Biglietti

Ingresso a pagamento (euro 15).

Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it

Biglietti disponibili sulla piattaforma https://oooh.events/evento/t-come-teatro-carlotta-vagnoli-biglietti/

Info web

https://oooh.events/evento/t-come-teatro-carlotta-vagnoli-biglietti/

https://www.tarassacoteatro.it/2022/11/09/ciao-mondo/

https://oooh.events/

https://www.facebook.com/events/1637204593371912

Foto articolo da comunicato stampa e da https://oooh.events/evento/t-come-teatro-carlotta-vagnoli-biglietti/