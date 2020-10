Come cambia il ruolo delle risorse umane per le aziende dopo l’emergenza Covid, incontro a Padova

Giovedì 7 ottobre dalle 15 il workshop organizzato da Ascom servizi al garden 13 in via San Marco.

Posti limitati “in presenza”, ma possibilità di seguire in streaming

Come sta cambiando il ruolo delle risorse umane nella costruzione del benessere organizzativo e personale all’interno delle aziende?

E’ la domanda che sottende ai quattro workshop che rientrano in un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo con la Regione Veneto e che sono in programma per giovedì 7 ottobre dalle 15 alle 19.

Svolti in contemporanea ed “in presenza” nelle quattro sedi di Padova, Mestre e Vicenza ma collegati in streaming per la condivisione di alcuni interventi generali, i workshop affronteranno tematiche afferenti le risorse umane intese come leva strategica per il cambiamento e lo sviluppo nel post emergenza.

“New normality”: il ruolo dell’HR nella costruzione del benessere organizzativo e personale” è il titolo del primo dei quattro workshop, organizzato da Ascom Servizi Padova al Garden 13 in via San Marco a Padova con l’intervento di esperti del settore per comprendere l’evoluzione del mondo delle risorse umane e delle organizzazioni responsabili nella costruzione di una “nuova normalità” dopo dell’emergenza Covid.

Ne parleremo con Anna Comacchio Direttrice del Dipartimento di Management di Ca’ Foscari, Bruno Lovadina, regista ed attore, Corrado Bottio esperto di sviluppo delle Risorse Umane e partner Mida, Variazioni srl da sempre in prima linea sul tema Smart Working e Paolo Gubitta Professore di Organizzazione aziendale presso l’Università di Padova.

I posti, al fine di garantire le norme di sicurezza, sono limitati per cui chi fosse interessato e volesse iscriversi è bene lo faccia il prima possibile a questo link: https://bit.ly/3igZmu3