"I Rusteghi", commedia di Carlo Goldoni

Penultimo appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Tuttoteatro” è la commedia di Carlo Goldoni “I RUSTEGHI”. Il testo è un perfetto meccanismo teatrale nel quale Goldoni dà modo agli attori di prodursi in ampi monologhi: Margherita, Felice, Marina e Lucietta filosofeggiano sulla condizione femminile; Lunardo sostiene le ragioni di una società antiquata e la visione di una famiglia dove il maschio (marito-padre) è un tiranno. La regia accompagna la cadenza drammaturgica che dal monologo si apre alle vivaci scene di gruppo, per concludere, come fa appunto la signora Felice, chiamando idealmente gli spettatori ad unirsi agli attori ad un brindisi finale.

BIGLIETTI

Ingresso Unico 9 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 12 anni

Gratuito per accompagnatori di persone disabili

PRENOTAZIONI tramite SMS o WhatsApp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 10 minuti prima dell’inizio.

