“I Rusteghi” di Carlo Goldoni, spettacolo in scena al Piccolo Teatro

Prosegue al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la rassegna “Appuntamenti con il teatro veneto” organizzata con il patrocinio del comune di Padova.

L'evento

Venerdì 21 ottobre alle ore 21.15 sul palco la Compagnia “Gruppo Teatro d'Arte Rinascita” di Paese (TV) con “I Rusteghi” di Carlo Goldoni, per la regia di Renzo Santolin.

Protagonisti sono quattro rusteghi (Lunardo, Maurizio, Simon e Canciano) e le loro quattro mogli con cui sono sempre in conflitto . Cuore della commedia l'accordo tra Lunardo e Maurizio per il matrimonio tra Filippetto, figlio dell'uno, e Lucietta, figlia dell'altro, ed il desiderio dei due giovani di almeno conoscersi prima del giorno fatidico... Dopo una serie di colpi di scena, scanditi dai brontolii e dai rimproveri dei quattro rusteghi, tutto finisce per il meglio.

Ingresso

Ingresso euro 10, ridotti euro 9, associati e bimbi euro 8. Apertura biglietteria ore 20.15.

Prevendite su https://www.piccolo-padova.it/i-rusteghi/

Goldoni così scriveva: “Rusteghi in lingua Veneziana non è lo stesso che Rustici in lingua Toscana. Noi intendiamo in Venezia per uomo Rustego un uomo aspro, zottico, nemico della civiltà, della cultura, del conversare. Si scorge dal titolo della Commedia non essere un solo il Protagonista, ma varii insieme, e in fatti sono eglino quattro, tutti dello stesso carattere, ma con varie tinte delineati (…) Il Pubblico si è moltissimo divertito, e posso dire quest’opera una delle mie più fortunate; perché non solo in Venezia riuscì gradita, ma da per tutto, dove finora fu dai comici rappresentata. Ciò vuol dire, che il costume ridicolo delle Persone è conosciuto da tutti, e poco scapita la Commedia per il linguaggio particolare… in Veneziana favella”.

Ancor oggi è uno dei titoli più applauditi nei teatri di tutto il mondo.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/i-rusteghi/

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova/

Foto articolo da https://www.piccolo-padova.it/i-rusteghi/