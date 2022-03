Requiem di Fauré, concerto per i “I sabati del Conservatorio 2022” al Pollini

Un ritorno a lungo atteso quello de “I Sabati del Conservatorio” del “Pollini”, un appuntamento musicale di tutta la città che ha sempre rappresentato al meglio l’attività di produzione dell’Istituto padovano e la qualità del lavoro di docenti e allievi, impegnati in programmi sempre originali, fra grande tradizione classica e contemporaneità (parola che, oltre alle ricerche in ambito colto del secondo Novecento, racchiude anche i nuovi linguaggi del jazz e della musica elettronica, oggi entrati di rigore nelle accademie).

Scarica la locandina con tutti gli eventi

La stagione in arrivo è stata quindi strutturata per dar voce ad ogni dipartimento del Conservatorio di Padova, fornendo un’immagine precisa di cosa significhi oggi studiare musica e, di fatto, non venendo meno al proprio valore formativo e fornendo agli studenti un palcoscenico ed un pubblico: ossia, la migliore “palestra” per prepararsi alla carriera professionale.

Dove e quando

La presente edizione, la XXIII, prenderà avvio a il 26 febbraio e terminerà il 28 maggio. La “casa” di tutti gli appuntamenti, come da tradizione, sarà l’Auditorium “Cesare Pollini”, in via Carlo Cassan 17, l’orario di inizio dei concerti le 18.

Sabato 23 aprile

Requiem di Fauré

Musiche di G. Fauré, E. Satie

Musiche d’oggi: un secolo di composizioni sulle orme di Pollini

Orchestra ‘900

Musiche di F. Della Ragione, R. Raule, S. Chiereghin, R. Drigo

Bach tra classico e jazz

Musiche di J. S. Bach

Galà Lirico

Celebri arie dal Settecento ad oggi

Ingresso

L’ingresso agli eventi è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

Foto articolo da comunicato stampa