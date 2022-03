“I sabati del Conservatorio 2022”, concerto al Pollini

Un ritorno a lungo atteso quello de “I Sabati del Conservatorio” del “Pollini”, un appuntamento musicale di tutta la città che ha sempre rappresentato al meglio l’attività di produzione dell’Istituto padovano e la qualità del lavoro di docenti e allievi, impegnati in programmi sempre originali, fra grande tradizione classica e contemporaneità (parola che, oltre alle ricerche in ambito colto del secondo Novecento, racchiude anche i nuovi linguaggi del jazz e della musica elettronica, oggi entrati di rigore nelle accademie).

Scarica la locandina con tutti gli eventi

La stagione in arrivo è stata quindi strutturata per dar voce ad ogni dipartimento del Conservatorio di Padova, fornendo un’immagine precisa di cosa significhi oggi studiare musica e, di fatto, non venendo meno al proprio valore formativo e fornendo agli studenti un palcoscenico ed un pubblico: ossia, la migliore “palestra” per prepararsi alla carriera professionale.

Dove e quando

La presente edizione, la XXIII, prenderà avvio a il 26 febbraio e terminerà il 28 maggio. La “casa” di tutti gli appuntamenti, come da tradizione, sarà l’Auditorium “Cesare Pollini”, in via Carlo Cassan 17, l’orario di inizio dei concerti le 18.

Dopo l’inaugurazione di sabato scorso con i giovanissimi orchestrali de I Polli(ci)ni, il 5 marzo 2022, presso l’Auditorium Pollini, alle ore 18.00, la parola passa all’Orchestra del Conservatorio sotto la direzione del M° Emanuele Pasqualin. Il programma proposto alterna pagine liriche e sinfoniche, cominciando con tre titoli d’opera di Gioachino Rossini (1792-1868), di cui dopo l’Ouverture de “Il Barbiere di Siviglia”, si ascolteranno, con la voce del baritono Hazar Mürsitpinar, le arie “La calunnia” (ancora dal “Barbiere”), “Miei rampolli femminini” e “Sia qualunque delle figlie”, da “La Cenerentola”, queste ultime due intervallate dal balletto dai sorprendenti effetti orchestrali “Pas de six” tratto dal “Guillaume Tell”, ultimo lavoro operistico del Pesarese che poi comporrà solo musica non destinata al teatro.

Scarica il programma in sala del concerto

Un altro brano vocale con la celebre “Non più andrai” da “Le Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e in conclusione verrà eseguita la versione orchestrale del balletto “El amor brujo” (L’amore stregone) di Manuel de Falla (1876-1946): la forma maggiormente conosciuta al giorno d’oggi dell’opera inizialmente scritta con parti di canto, nonché uno dei vertici compositivi di Falla, contraddistinta da splendide melodie e ritmi articolati che attingono alla tradizione spagnola (“La danza rituale del Fuoco” è considerato il cavallo di battaglia del compositore).

Ingresso

L’ingresso agli eventi è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 sempre indossata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

Info web

Foto articolo da comunicato stampa