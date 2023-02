“I sabati del Conservatorio 2023”con “Ecco a voi il Quartetto Pollini” al Pollini

Entra subito nel vivo la XXIV edizione della storica rassegna “I Sabati del Conservatorio”, il tradizionale appuntamento rivolto a tutta la città che ogni sabato alle ore 18, fino a metà maggio, porta sul palco dell’Auditorium “Cesare Pollini” le migliori produzioni dell’ente musicale padovano a cura di docenti e studenti, in un ampio ventaglio di generi e sonorità, epoche e repertori. Dalla vivacità orchestrale dell’apertura, affidata all’Orchestra Giovanile del Conservatorio “I Pollicini”, si passa all’intimismo cameristico: sabato 25 febbraio il concerto “Ecco a voi il Quartetto Pollini” presenta a Padova il quartetto “in residence” dell’Istituto, progetto rivolto agli studenti ed ex studenti dei Conservatori del Triveneto fortemente voluto dal Direttore Elio Orio che ha trovato il sostegno del Rotary Club Padova Euganea.

Quello della formazione “in residence” è un modello utilizzato in ambito internazionale dalle istituzioni musicali universitarie, le quali si dotano di un gruppo da camera ufficiale che, perseguendo un alto profilo esecutivo ed artistico, le rappresenti in occasione di manifestazioni ed eventi. In Italia questo modello si è affermato soltanto di recente e nel sistema dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) viene probabilmente inaugurato proprio dal Conservatorio di Padova.

La formazione ufficiale definitiva del Quartetto Pollini, preparata dal prof. Pietro Bosna, docente di Musica da camera, è composta da Francesco Mardegan (“Pollini” e Hochschule für Musik Mannheim), violino, Sara Mazzarotto (“Pollini” e Conservatorium van Amsterdam), violino, Giulia Scudeller (Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e Conservatorio della Svizzera Italiana), viola, e Alessia Bruno (Conservatorio “Francesco Venezze” di Rovigo), violoncello.

Il quartetto d’archi rappresenta la più nota e rilevante formazione di musica da camera dell’intera storia della musica occidentale, i più importanti compositori si sono cimentati nello scrivere per tale gruppo, essendo considerato la più perfetta tra le formazioni cameristiche. Il programma del debutto del Quartetto Pollini offrirà l’esecuzione del magnifico e drammatico Quartetto per archi n. 15 in re minore K 421 di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo dei sei quartetti dedicati ad Haydn considerato dal padre Leopold fra i più impegnativi della serie, e dell’intenso ed appassionato Quartetto per archi n. 3 in si bemolle maggiore op. 67 di Johannes Brahms, terzo ed ultimo quartetto d’archi del compositore il quale riesce a combinare magistralmente il modello classico con lo spirito romantico, pochi anni dopo ne farà anche una trascrizione pianistica a quattro mani.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'evento

Auditorium “Cesare Pollini”, ore 18

Via Carlo Cassan 17

Sabato 25 febbraio

Ecco a voi il Quartetto Pollini

Musiche di: W.A. Mozart, J. Brahms

Info

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Sede Centrale: Via Eremitani, 18

35121 Padova - Tel 049/8750648 - Fax 049/661174

Succursale: Via Bertacchi, 15

35127 Padova - Tel-Fax 049/754419

www.conservatoriopollini.it

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-news-dettaglio/id-3017-titolo-xxiv+rassegna+i+sabati+del+conservatorio+2023.html

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1175171436487644/

