L’Art percussion ensemble a “I sabati del conservatorio”

È in arrivo un altro momento di grande originalità ed energia sul palco dell’Auditorium Pollini (via Cassan 17, Padova) per “I Sabati del Conservatorio”, la tradizionale rassegna, giunta alla XXV edizione, dedicata alle migliori produzioni artistiche dei tanti volti dell’Istituto musicale della città del Santo.

Protagonista sarà la formazione Art Percussion Ensemble, impegnata ancora una volta a portare “nuove note” in ambito accademico (nelle scorse due edizioni del cartellone infatti si erano ascoltate riscritture di brani di Emerson, Lake & Palmer e Mike Oldfiled, quest’ultima eseguita pure a Friburgo): sabato 11 maggio, alle ore 18, verrà proposto un intenso e variopinto programma fra contemporanea, rock, jazz e fusion.

Il concerto aprirà con il primo movimento del Trio per Uno di Nebojsa Jovan Zivkovic, nome di riferimento del mondo delle percussioni, sia dal punto di vista virtuosistico che compositivo, per continuare con l’arrangiamento di Joby Burgess, per due marimbe e quattro esecutori, del brano “Sleep” di Eric Whitacre, compositore e direttore statunitense che si è fatto notare per lo spirito eclettico con cui intreccia linguaggi differenti, una selezione delle Children’s Songs di Chick Corea, ciclo pianistico (nello stile del Mikrokosmos di Béla Bartók) del grande jazzista degli 88 tasti che era anche percussionista, ed entrare nel panorama musicale del Novecento storico con le “Pagine di Guerra - 4 film musicali” di Alfredo Casella, nella versione per percussioni a firma del M° Massimo Pastore, docente del Conservatorio “Pollini”.

A chiudere il vorticoso viaggio di note la genialità senza confini di Frank Zappa con “Echidna’s Arf (of You)”, magnifico pezzo del periodo progressivo sui generis del musicista, e la celebre “Peaches en Regalia”, esempio maestoso di equilibrismo fra generi, tecnicismo e architettura sonora, entrambi arrangiati dal M° Pastore. Fondato e diretto da Massimo Pastore, l’Art Percussion Ensemble, oggi composto da Alessandro Cozza, Enrico Mastromatteo, Giovanni Modenese, Giovanni Pesenti, Lorenzo Pasanisi, Andrea Rampazzo, Giammarco Rizzi, Vanni Vespani, Pietro Zennaro, è la formazione che raccoglie i migliori studenti di percussione del “Pollini” e vanta una considerevole attività concertistica in Italia e all’estero. Ha collaborato con solisti e direttori di fama internazionale, tra cui Emmaneul Sejourné, Bernhard Wulff, Ney Rosauro, Martin Opršál e Makoto Nakura. L’ensemble è stato invitato dagli Amici della Musica di Padova per eseguire “Les Noces” di Igor Stravinsky e i “Canti di Prigionia” di Luigi Dallapiccola.

Nel panorama internazionale si è esibito alla Hochschule di Freiburg, all’Accademia di Danimarca di Copenhagen, ai festival di percussioni di Brno e Bjelovar; ha inoltre partecipato al progetto europeo Astaper di Cracovia. Nell’ambito del progetto regionale SMUG 2015 il gruppo è stato invitato nelle rassegne di Ex-novo a Venezia e del Centro d’Arte a Padova per presentare opere di Nono, Grisey, Varèse, Stockhausen e Xenakis. Nel 2011 ha prodotto il doppio CD “Light & Dark” in cui viene presentata una raccolta delle migliori registrazioni effettuate dal gruppo.

I componenti dell’ensemble suonano attivamente con varie formazioni cameristiche e orchestrali tra cui la Rai di Torino, l’Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra di Padova e del Veneto, il Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Cherubini e l’Orchestra di Fiesole.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art Percussion Ensemble

Alessandro Cozza, Enrico Mastromatteo, Giovanni Modenese, Giovanni Pesenti, Lorenzo Pasanisi, Andrea Rampazzo, Giammarco Rizzi, Vanni Vespani, Pietro Zennaro

Percussioni

Massimo Pastore, direzione

Programma

Nebojsa Jovan Zivkovic (1962)

Trio per Uno - 1° Movimento (1999)

per tre percussioni

Eric Whitacre (1970)

Sleep

Arrangiamento di Joby Burgess per due marimbe e quattro esecutori

Chick Corea (1941-2021)

Children’s Songs n° 4, 3, 5, 2, 1, 18, 14* (1971-1980)

Alfredo Casella (1883-1947)

Pagine di Guerra* (1915)

1. Nel Belgio: sfilata di artiglieria pesante tedesca

2. In Francia: davanti alle rovine della cattedrale di Reims

3. In Russia: carica di cavalleria cosacca

4. In Alsazia: croci di legno…

Frank Zappa (1940-1993)

Echidna’s Arf (of You)* (1974)

Peaches en Regalia* (1969)

*Arrangiamenti per percussioni di Massimo Pastore

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova.

