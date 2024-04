La Pollini Big Band in concerto a “I sabati del conservatorio”

Si colora di ritmo e di suoni jazz la XXV edizione del cartellone “I Sabati del Conservatorio”, ospitando sul palco dell’Auditorium Pollini di via Cassan 17, a Padova, la Pollini Big Band, fiore all’occhiello del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali, sezione Jazz, dell’Istituto.

Sabato 27 aprile, alle ore 18.00, la giovane orchestra guidata dal M° Cristiano Arcelli, titolare della cattedra di Composizione Jazz, festeggia dal vivo all’interno della tradizionale rassegna dedicata alle produzioni artistiche dei tanti volti del Conservatorio il primo compleanno con il programma “Swing, Swing, Swing! A History Of Big Band Jazz”, che già nel titolo dichiara l’intento: tracciare un excursus degli arrangiamenti elaborati, della ricchezza armonica, della potenza di volume, del tipico “swing” ad alto grado di coinvolgimento e dei variegati repertori che questo genere di formazione, a partire dagli anni 1920, ha fatto suoi, rimanendo nella memoria del pubblico e in auge a tutt’oggi grazie alla “miscela esplosiva” data da sezione ritmica ed ensemble di fiati, una delle identità sonore più caratteristiche della musica afroamericana.

Tra i brani, molti dei quali impreziositi dalle voci, si ascolteranno dunque standard immortali (che rimandano alle big band che hanno fatto la storia) quali “A Foggy Day”, “How High the Moon”, “A Night In Tunisia”, “Summertime” e “All or Nothing at All”, quest’ultima in una splendida versione scritta dal docente di Pianoforte Jazz M° Marcello Tonolo, unitamente a brani del compositore, sassofonista e bandleader statunitense Bob Mintzer (“Havin’ some fun”, “Home Basie”), del trombettista, compositore e arrangiatore Neal Hefti (“Splanky”), nonché pezzi e arrangiamenti originali a firma di studenti di Composizione Jazz (“Resilient” di Alberto Zuanon e la riscrittura di Giuseppe Dato di “Leaving” di Richie Beirach). Dal punto di vista formativo quella della big band è un’esperienza unica in cui si studia insieme, si approfondisce, si cresce e tutto è teso a realizzare un unico musicale, un suono comune che è espressione di scambio, rispetto e creatività. «Negli anni ho avuto la fortuna di suonare, dirigere, comporre e arrangiare per molte orchestre», dice il M° Arcelli riguardo al progetto, «e trovo che ogni volta sia una nuova e preziosa occasione di fare musica. Tra gli scopi dell’orchestra jazz c’è senz’altro quello di fungere da laboratorio per gli studenti, per vederli in un prossimo futuro arrangiatori e compositori». Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pollini Big Band

Voci: Elisa Barnabò, Giulia Bergamo, Irene Lovato,

Eleonora Rosa, Francesca Suma

Sax alto: Tommaso Bullo, Cristian Bellotto

Sax tenore: Leonardo Pianoforte, Antonio Spagnolo,

Giacomo Polato

Sax baritono: Mattia Salmaso

Trombe: Antonio Macchia, Diego Zamboni, Mattia Miricola, Sebastiano Gobbo, Edoardo Oseli, Sofia Ferrara

Tromboni: Giulio Tullio, Paolo Mancini, Pasquale Cosco,

Felicia Porter

Chitarra elettrica: Giancarlo Blando, Carlo Stocchi

Pianoforte: Giuseppe Dato

Basso elettrico: Denis Bianco

Contrabbasso: Augusto Veronese

Batteria: Luca Roveran, Giovanni Facecchia

Direzione: M° Cristiano Arcelli

Bob Mintzer (1953)

Havin’ some fun

George Gershwin (1898-1937)

A Foggy Day (arr. di Lennie Niehaus)

Neal Hefti (1922-2008)

Splanky (arr. di Sammy Nestico)

Dizzy Gillespie (1917-1993)

A Night In Tunisia (arr. di Sammy Nestico)

George Gershwin (1898-1937), DuBose Heyward (1885-1940) & Ira Gershwin (1896-1983)

Summertime (arr. di Dave Wolpe)

Elisa Barnabò, voce

Francesca Suma, voce

Morgan Lewis (1906-1968) & Nancy Hamilton (1908-1985)

How High The Moon (arr. di Jerry Novak)

Giulia Bergamo, voce

Eleonora Rosa, voce

Richie Beirach (1947)

Leaving (arr. di Giuseppe Dato*)

Alberto Zuanon* (1993)

Resilient

Bob Mintzer (1953)

Home Basie

Arthur Altman (1910-1994) & Jack Lawrence (1912-2009)

All or Nothing At All (arr. di Marcello Tonolo)

Irene Lovato, voce

* studenti del corso di Composizione Jazz

del m° Cristiano Arcelli

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prossimi eventi in programma

Sabato 27 aprile

Swing, Swing, Swing: A History of Big Band Jazz

Swing, Swing, Swing: A History of Big Band Jazz Sabato 4 maggio

Un pizzico di Follia

Un pizzico di Follia Sabato 11 maggio

Art Percussion Ensemble

Art Percussion Ensemble Sabato 18 maggio

Symphonica

Riferimenti

Conservatorio di musica Cesare Pollini

Luogo via Eremitani, 18 – Padova

Telefono 049 8750648 - 8763111 – 8759880

Email auditorium@conservatoriopollini.it

Sito web www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/rassegna-di-concerti-i-sabati-del-conservatorio-2024

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-eventi-dettaglio/id-3779-titolo-i+sabati+del+conservatorio.html

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/rassegna-di-concerti-i-sabati-del-conservatorio-2024