“I sabati del conservatorio” con il concerto al Pollini “Un pizzico di Follia - da Vivaldi ai giorni nostri”

“Un pizzico di Follia - da Vivaldi ai giorni nostri” è il titolo del bel programma musicale in arrivo il 4 maggio, alle ore 18, all’Auditorium Pollini (via Cassan 17, Padova) per la storica rassegna “I Sabati del Conservatorio”, giunta ad una gloriosa XXV edizione. Protagonista sul palco la splendida formazione che riunisce l’Ensemble di mandolini e chitarre del “Pollini” e l’Orchestra a plettro “Tita Marzuttini” di Udine. Si chiama orchestra a plettro un insieme di strumenti a pizzico che nella struttura è simile ad un’orchestra sinfonica: un concerto da non perdere per un discorso di bellezza e anche di rarità di ascolto. Il gruppo padovano, nato in seno alla classe di mandolino dell’Istituto per volontà della docente Maria Cleofe Miotti, si è già fatto valere in patria e fuori con concerti di grande qualità dal punto di vista dell’esecuzione e dei repertori scelti, che vanno dalla musica barocca per mandolino e basso continuo ai compositori del XX secolo, valorizzando sia il repertorio di musica originale per strumenti a plettro che le trascrizioni per questo tipo di formazione.

Il Conservatorio “Pollini” per il mandolino rappresenta un centro importantissimo con una lunga storia che ha trasformato Padova in una delle capitali nazionali dell’insegnamento dello strumento (una particolarità nel territorio settentrionale in termini di tradizione).

L’organico è costituito da una dozzina di strumentisti, fra mandolini, mandole e chitarre, e si arricchisce della collaborazione di altri musicisti. Questa volta accanto al gruppo di casa ci sarà un monumento vivente quale è la “Tita Marzuttini”, riconosciuta come la più antica orchestra di mandolini ancora in attività al mondo, sorta più di un secolo fa contemporaneamente all’Ensemble à Plectre di Toulouse. La formazione è nata su intuizione dell’imprenditore friulano Nicolò Serafini ed è divenuta grande grazie all’opera compositiva, direttoriale e didattica di Giovanni Battista Marzuttini, poliedrico artista, pittore, fotografo, inventore, musicista e compositore. Tra le storiche personalità alla sua guida si annovera il musicista e compositore Angelo Prenna (1913-1986). Nell’arco dei suoi “100 anni suonati”, l’orchestra udinese si è distinta in molteplici concorsi nazionali ed internazionali, ha mantenuto un’intensa attività concertistica e conta quattro pubblicazioni discografiche. È composta da una ventina di elementi (suddivisi in mandolini primi, mandolini secondi, mandole, chitarre, contrabbassi) e musicalmente è attualmente guidata dal M° Luca Zuliani, contrabbassista, compositore e direttore dalle prestigiose collaborazioni (Riccardo Muti, Juri Temirkanov, Daniele Gatti) che è stato anche a capo della Cappella Musicale del Duomo di Cividale del Friuli. Il concerto padovano vedrà l’esecuzione di brani di: Hermann Ambrosius (1897-1983), Antonio Vivaldi (1678-1741), Yasuo Kuwahara (1946-2003), Claudio Mandonico (1957), Annette Kruisbrink (1958), Stefano Squarzina (1966).

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Mandolini: Filippo Bellomare, Federica Ceppellotti, Sveva D'Antoni, Lorenzo Freschi, Matteo Krstic, Edoardo Lazzarin, Cristina Liberi, Franco Linternone, Lia Marini, Andrea Miola, Maria Cleofe Miotti, Marta Nazzi, Luca Pravisano, Adriana Scrignaro;

Mandole: Giulio Chiandetti, Rudi Del Fabbro, Davide Fabbri, Roberto Fonda, Kyoko Kato, Massimo Pedretti;

Chitarre: Cristina Cinello, Roberto Chiaulon, Marcella Colella, Mariarosa Dorbolò, Adelaide Gemo, Federica Mauro, Marco Nalesso, Edi Venturini, Luca Zurini;

Contrabbassi: Federico Salotto, Alessandro Spessot.

Direttore: Luca Zuliani

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prossimi eventi in programma

Sabato 4 maggio

Un pizzico di Follia

Un pizzico di Follia Sabato 11 maggio

Art Percussion Ensemble

Art Percussion Ensemble Sabato 18 maggio

Symphonica

Riferimenti

Conservatorio di musica Cesare Pollini

Luogo via Eremitani, 18 – Padova

Telefono 049 8750648 - 8763111 – 8759880

Email auditorium@conservatoriopollini.it

Sito web www.conservatoriopollini.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/rassegna-di-concerti-i-sabati-del-conservatorio-2024

https://www.conservatoriopollini.it/site/it/produzione-eventi-dettaglio/id-3779-titolo-i+sabati+del+conservatorio.html

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/rassegna-di-concerti-i-sabati-del-conservatorio-2024