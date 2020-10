Musica jazz con Thomas Sinigaglia: sabato di musica con aperitivo al Barco Teatro

Barco Teatro inaugura sabato 10 ottobre la stagione musicale con un bellissimo concerto di musica jazz/popolare, protagonista la fisarmonica di Thomas Sinigaglia.

Scopri tutta la stagione autunnale 2020 di Barco Teatro

Dettagli

Un volo popolare, titilo del concerto, è un percorso musicale attraverso l’Europa e le Americhe con lo strumento che forse più rappresenta il popolo, il viaggio, l’emigrazione.

Thomas Sinigaglia

Solista d’eccezione, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, Sinigaglia collabora con numerosissimi ensemble e artisti in campo jazzistico e classico, in ambito musicale e teatrale. La sua sensibilità e il suo virtuosismo accompagneranno l’ascoltatore attraverso un ricco universo sonoro di arrangiamenti personali e improvvisazione tra la musica europea e il jazz, tra la musica brasiliana e il tango argentino.

Ingresso

Il concerto inizierà alle ore 20 ma Barco Teatro sarà aperto dalle ore 19 per chi vuole un buon aperitivo.

Ingresso euro 15

Prenotazione obbligatoria del posto attraverso:

Sicurezza

Barco Teatro ha dovuto dimezzare la propria capienza per garantire il distanziamento sociale: la prenotazione è obbligatoria e si consiglia di effettuarla per tempo, se interessati, per evitare di non trovare la possibilità di partecipare.

In emergenza epidemica: ambiente con ricambio d’aria ad estrazione diretta. Presenza di dispositivi di sanificazione. Posti distanziati secondo disposizioni ministeriali. Sanificazione regolare degli ambienti. Ingresso con mascherina.

Info web

www.barcoteatro.it

https://www.facebook.com/BarcoTeatro

https://www.facebook.com/events/316052636362029/