Sacco a pelo e pigiama: una notte in biblioteca per le famiglie a Montegrotto Terme

Immagina un sabato sera dedicato alla ricerca delle fiabe. Prendi il pigiama, il sacco a pelo, un materassino e un cuscino, e preparati insieme a mamma e papà per un evento unico. La proposta proviene dall'assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme che per il prossimo sabato, 9 marzo, dalle 21.30, ha organizzato con la compagnia Filodirame una notte in biblioteca dedicata alle famiglie presso il Centro Culturale - Biblioteca Civica Alda Merini.

Con un contributo di 10 euro e prenotandosi al numero 393 9812287, le famiglie avranno l'opportunità di immergersi nelle fiabe. Le stanze della biblioteca si trasformeranno in accoglienti camere da letto. I bambini diventeranno avventurosi cacciatori di fiabe, le mamme coraggiose dame e i papà abili scudieri. I libri, felici di avere così tanti lettori, prenderanno vita e chiederanno agli attori di leggere alcune pagine e di fare da cantastorie. La mattina seguente ci sarà un dolce risveglio tutti insieme.

Foto articolo da comunicato stampa