Sagra di Don Bosco alla Paltana

Torna, dopo la pausa forzata a causa del COVID, la Festa della Comunità parrocchiale ("Sagra"), con qualche particolarità, per poter festeggiare insieme mantenendo comunque alcune misure di precauzione.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Venerdì 27 e sabato 28 maggio

Cena (dalle ore 19)

solo su prenotazione e preordinazione

Bar - Musica

Mercatino Pro Caritas - Mercatino Dei Bijoux

L’angolo delle occasioni

“Gonfiabile” per i bambini

Iscrizioni alla cena:

al Bar dell’oratorio da lunedì 9 maggio a domenica 22 maggio dalle ore 17 alle ore 19 consegnando il modulo compilato per l’ordinazione e pagando il corrispettivo.

Menu

primi: bigoli o gnocchi con sugo di pomodoro/ragù /anatra

secondi: costicine/salsicce/pollo/grigliata mista/baccalà -

contorni: polenta/patatine/fagioli/insalata

torte varie - bevande: vino, birra, acqua, bibite

menù bimbo: cotoletta + patatine e bibita

Venerdì 27 ore 21... Ballo liscio e di gruppo con i maestri Gardellin

Sabato 28 ore 21... Musica live con The Mods (il meglio di 50 anni di rock)

Potete scaricare qui il modulo da compilare per la prenotazione e l'ordinazione della cena (disponibile anche al bar dell'oratorio oppure su facebook "Oratorio Don Boscp Padova" e "Sagra Don Bosco Padova")

Prenotazioni_Sagra2022.pd

Venerdì 27 e sabato 28 maggio due serate di "Festa di Maria Ausiliatrice" alla parrocchia San Giovanni Bosco in via Adria alla Paltana (vicino al Piccolo Teatro). Una mini-sagra presso gli ampi spazi dell'oratorio (all'aperto e al chiuso) per ricominciare dopo la pandemia, per riallacciare i fili tra le persone, tornare a fare comunità, trascorrere alcune ore in spensieratezza, anche per intrattenersi per un saluto ed uno scambio di battute con i nuovi sacerdoti della parrocchia, don Marco Galante, parroco, e don Mattia Callegaro, collaboratore, che hanno iniziato il loro servizio pastorale in parrocchia appena ad ottobre.

Se per motivi organizzativi legati alle incognite di un percorso da ricominciare, la parte gastronomica è già stata definita in anticipo, con le cene solo su prenotazione (posti esauriti), ci saranno comunque tanti altri buoni motivi per recarsi all'oratorio Don Bosco-

Grazie all'impegno di tanti volontari, vecchi e nuovi, giovani e meno giovani, si potrà fruire di un bar "rafforzato", di vari mercatini (l'angolo delle occasioni, la vetrina dei bijoux, il mercatino pro Caritas), godersi balli e musica live (venerdì si balla con la scuola dei maestri Gardellin, tra liscio, latino-americani e balli di gruppo; sabato concerto "50 anni di rock" con The Mods feat. 7 Clips, in un evento organizzato dall'Ass. Tempi e Ritmi, nell'ambito del progetto "Vivi il Quartiere 5A" con il contributo del Comune di Padova).

Info web