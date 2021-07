Sagra dei frati a San Giacomo di Monselice

Orario non disponibile

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1869533586558396

dal 28 luglio al 2 agosto

Come da tradizione la Parrocchia di S. Giacomo di Monselice organizza la tanto attesa 'Sagra dei Frati'

• SERATE DA NON PERDERE:

Giovedì 29 luglio: RISOTTO DI PESCE

Venerdi 30 luglio: PAELLA

Lunedi 2 agosto: BIGOI IN SALSA

• TUTTE LE SERE:

Spaghetti allo scoglio, grigliata mista di carne, galletto ai ferri, fritto misto di pesce, branzini, orate, capesante.. insomma tutto il tradizionale e squisito menù che ha da sempre caratterizzato la SAGRA DEI FRATI!!

È MOLTO GRADITA LA PRENOTAZIONE

ASPORTI VELOCI E BEN PREPARATI!

Per INOFO - ASPORTI & PRENOTAZIONI chiama: 3207508186

____________________________________________________________

Ci abbiamo pensato tanto se fare o meno la Sagra dei Frati quest'anno, siamo arrivati alla conclusione che questa fantastica ricorrenza rappresenta un'occasione per ritrovarsi in compagnia, gustare ottimi piatti e FARE COMUNITÀ dopo questo particolare periodo che sembra non volerci abbandonare!

Il tutto sarà organizzato nel rispetto delle regole vigenti per garantire a tutti voi la massima sicurezza

____________________________________________________________

Presso il nostro stand sarà possibile cenare tutte le sere dalle ore 19:30 scegliendo tra le numerose proposte culinarie.

I piatti a base di pesce avranno ruolo da protagonisti durante le cene della sagra dei frati con la famigerata frittura mista accompagnata da ottimi spaghetti alle vongole, allo scoglio o i mitici gnocchi al salmone.

E se non siete amanti del pesce non preoccupatevi, ad attendervi troverete anche moltissimi piatti di carne come i classici bigoli al ragù, galletto ai ferri e la tradizionale grigliata mista.

Vi aspettiamo

#SAGRADEIFRATI2021

