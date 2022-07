Sagra dei frati a San Giacomo di Monselice

Per info, asporti & prenotazioni chiama: 3207508186

Orario non disponibile

Quando Dal 28/07/2022 al 02/08/2022 Orario non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1333938273763887

Dal 28 luglio al 2 agosto 2022, come da tradizione la Parrocchia di S. Giacomo di Monselice organizza la tanto attesa 'Sagra dei Frati'.

• Serate da non perdere

Venerdì 29 luglio: RISOTTO DI PESCE

Lunedì 1 agosto: PAELLA

• Tutte le sere:

Spaghetti allo scoglio, grigliata mista di carne, galletto ai ferri, fritto misto di pesce, branzini, orate, capesante.. insomma tutto il tradizionale e squisito menù che ha da sempre caratterizzato la SAGRA DEI FRATI!!

Prenotazione

È molto gradita la prenotazione

Asporti veloci E ben preparati!

Per info, asporti & prenotazioni chiama: 3207508186

Presso il nostro stand sarà possibile cenare tutte le sere dalle ore 19:30 scegliendo tra le numerose proposte culinarie.

I piatti a base di pesce avranno ruolo da protagonisti durante le cene della sagra dei frati con la famigerata frittura mista accompagnata da ottimi spaghetti alle vongole, allo scoglio o i mitici gnocchi al salmone.

E se non siete amanti del pesce non preoccupatevi, ad attendervi troverete anche moltissimi piatti di carne come i classici bigoli al ragù, galletto ai ferri e la tradizionale grigliata mista.

Vi aspettiamo

https://www.facebook.com/sagradeifrati

