Sagra dei frati a San Giacomo di Monselice

Dal 29 luglio al 3 agosto come da tradizione la Parrocchia di S. Giacomo di Monselice organizza la tanto attesa 'Sagra dei Frati'.

Questo consueto evento estivo rappresenta un'occasione per ritrovarsi in compagnia, gustare ottimi piatti preparati dalla nostra fantastica cucina in poche parole fare comunità dopo questo particolare periodo che ci ha costretti a stare distanti gli uni dagli altri!

È molto gradita la prenotazione

Asporti veloci e ben preparati!

Per asporti & prenotazioni chiama:

Rita: 3317815718

Il tutto sarà organizzato nel rispetto delle direttive nazionali per garantire a tutti voi la massima sicurezza, in particolare tutti i volontari indosseranno la mascherina, igienizzeranno periodicamente le tavole che saranno posizionate a misure di sicurezza.. e molto altro, insomma ce la stiamo mettendo tutta

Dettagli

Presso il nostro stand sarà possibile cenare tutte le sere dalle ore 19.30 scegliendo tra le numerose proposte culinarie.

I piatti a base di pesce avranno ruolo da protagonisti durante le cene dell sagra dei frati con la famigerata frittura mista accompagnata da ottimi spaghetti alle vongole, allo scoglio o alle mitiche pennette al salmone.

E se non siete amanti del pesce non preoccupatevi, ad attendervi troverete anche moltissimi piatti di carne come i classici bigoli al ragù, galletto ai ferri e la tradizionale grigliata mista.

Per concludere in bellezza l'ultima serata della sagra non mancheranno:

Ore 23.30 Estrazione della Lotteria

