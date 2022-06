Festa di Sant’Antonio a Veggiano

Il Santo patrono di Veggiano è Sant'Andrea apostolo e come da tradizione la Sagra parrocchiale, un tempo si teneva in quella ricorrenza, ma la stagione, fine Novembre, non era certo propizia.Così, nei primi anni settanta, si è pensato di organizzare la Sagra parrocchiale nella ricorrenza del festeggiamento del nostro grande Santo Padovano, Sant'Antonio da Padova, il 13 Giugno.

Da allora, in questa data a Veggiano si è sempre fatto festa. L'obbiettivo dell'impegno profuso dai tanti volontari, oltre alla festa della Comunità, è stato per molti anni quello di ristrutturare, con il ricavato, la Scuola Materna Parrocchiale. Dalla fine degli anni novanta il ricavato è stato impegnato in Opere Parrocchiali varie (ristrutturazione Canonica, centro parrocchiale, scuola materna, acquisto terreno adiacente la scuola materna). Dal 2013, per problemi organizzativi, per volontà del parroco, è stata affidata alla Pro-Loco.

Stand gastronomico a base di gnocchi di patate fatti a mano. Coordinata dalla Pro Loco Veggiano, si promuove la cucina tradizionale, in particolare gli gnocchi fatti a mano e conditi con 12 diversi tipi di sughi freschi. Il tutto è accompagnato da grigliate di carne, pesce e contorni vari. Agli ospiti sono offerti vini tipici locali.