Festa di Sant’Antonio a Veggiano

«Quest'anno la Pro Loco di Veggiano in accordo con il Comune di Veggiano si prepara ad ospitarvi per ben due weekend con la tradizionale Festa di San Antonio.

Dal 9 al 19 luglio, dal venerdì al lunedì (9-10-11-12 e 16-17-18-19) i volontari della pro loco si rimettono in moto per accogliere quanti vorranno degustare i nostri famosi gnocchi. Ad allietare i nostri ospiti avremo anche mercatini di hobbistica, vendita di frittelle e di dolci e luna park per i bambini.

Vi aspettiamo!»

In questo link troverete il menù per la sagra, anche quest’anno è possibile scaricarlo e compilarlo direttamente a casa su pc e smartphone.

Le specilità

Stand gastronomico a base di gnocchi di patate fatti a mano. Coordinata dalla Pro Loco Veggiano, si promuove la cucina tradizionale, in particolare gli gnocchi fatti a mano e conditi con 12 diversi tipi di sughi freschi. Il tutto è accompagnato da grigliate di carne, pesce e contorni vari. Agli ospiti sono offerti vini tipici locali.

Info web

https://www.prolocovenete.it/prolocoveggiano/

https://www.facebook.com/proloco.veggiano/

