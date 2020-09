Antica sagra di Mejaniga a Cadoneghe

Torna a a Mejaniga di Cadoneghe (PD) in Via Gramsci la festa patronale dal 18 al 27 settembre 2020.

Attenzione: solo su prenotazione sia per la consumazione sul posti , sia per asporto

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Stand gastronomico

Lo stand gastronomico sarò aperto dalle 19 alle 22.30 presso l’esterno del centro parrocchiale.

Prenotazioni obbligatorie

L’ordine potrà essere ritirato per asporto (da consumare a casa) o da consumasi sul posto previa prenotazione (da specificare al momento dell’ordine).

Prenotazione da farsi il giorno stesso o preferibilmente i giorni precedenti

Da giovedì 17 a domenica 27 settembre

dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30

Ai numeri

320 4517689

320 6428962

Dettagli

I numeri di coperti possibili nelle serate (sia per asporto, sia in loco) è limitato alle necessità dei volontari di mantenere le distanze di sicurezza e quindi di molto inferiore agli anni scorsi.

Gli operatori volontari svolgeranno il loro servizio nel rispetto di tutte le normative HACCP e sanitarie del momento presente. Avranno sempre mascherina e guanti sia nella produzione, sia nella distribuzione.

Abbiamo chiesto di essere controllati ogni giorno dalle forze dell’ordine a garanzia dell’osservanza delle normative sanitarie a tutela di chi presta servizio e di chi consuma il cibo casa e sul posto.

Consumazione sul posto:

(Solo previa prenotazione del posto e ordinazione anticipata telefonicamente, con opzione di scelta se annullare o ritirare l’ordine in caso di maltempo=

Sotto le stelle sarà allestito fino ad esaurimento dei posti un numero limitato di coperti al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale (NON CI SARANNO I CAPANNONI).

Verranno organizzati due turni per ogni serata:

Primo turno: dalle 19 alle 20.30

Secondo turno dalle 21 alle 22.30

Tra un turno e l’altro verrà tutto sanificato.

Per asporto:

(Solo previa ordinazione anticipata telefonicamente)

Ci saranno degli addetti per far rispettare le distanze di chi aspetta per l’asporto che sarà suddiviso in fasce orarie per evitare assembramenti.

L’ordine verrà ritirato all’orario assegnato nel punto di distribuzione e il pagamento sarà effettuato alla consegna (in contanti).

Info web

https://www.facebook.com/SagraMejaniga

https://www.facebook.com/comune.cadoneghe/

Gallery