Il gusto del mare sotto la torre a Piove di Sacco

Il gusto del mare sotto la torre - 2021

30-31 luglio e 1-6-7-8 agosto 2021

a partire dalle ore 20 fino alle 24

Anche nel 2021 per due fine settimana a cavallo tra luglio e agosto, il centro di Piove di Sacco si trasforma per sei imperdibili serate in un grande ristorante all'aperto dedicato ai sapori del mare.

Un menù della tradizione abbinato a importanti vini del territorio padovano.

Per prenotare un tavolo: 393 430 00 12

Menu

Primi:

Spaghetti alle vongole

Spaghetti allo scoglio

Risotto alla marinara

Secondi:

Frittura mista

Tartare di tonno

Piatto freddo di mare (insalata di mare, baccalà mantecato, sardine in saore)

Sardine spinate fritte

Sardine in saore

Piatto di salumi e formaggi misti

Piatto di formaggi misti

Contorni:

Fagioli con cipolla

Verdure pastellate

Patate fritte

Insalata mista

Menu bambino

Piatto unico con pasta al ragù o pomodoro, pollo fritto e patatine.

Info web

Menù completo, prezzi e altre informazioni su: www.piovedagustare.it

https://www.facebook.com/piovedagustare

