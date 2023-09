Sagra del Rosario a Galzignano Terme: fiera mercato, rievocazioni storiche e tante iniziative

Dal 29 settembre al 2 ottobre si terrà a Galzignano Terme la tradizionale Sagra del Rosario, nata intorno agli anni sessanta del secolo scorso, ma probabilmente con radici più profonde, in quanto, la sua celebrazione venne inserita tra le ricorrenze popolari dalla Serenissima Repubblica nelle aree assoggettate, per ricordare l’intervento miracoloso della Madonna del Rosario nella Battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571) che permise la vittoria cristiana sulle flotte musulmane dell’Impero Ottomano.

Un legame con la storia che è sempre stato mantenuto vivo anche nelle scorse edizioni, quando i momenti più attesi erano la sfilata che rievocava la celebre Battaglia e la sfida tra contrade in una corsa con gli asini, e che oggi si allarga ad altri periodi importanti per il territorio euganeo, riproponendoli con più di una manifestazione.

La manifestazione

La più significativa è quella prevista per domenica 1 ottobre, quando le lancette dell’orologio verranno portate ben più indietro rispetto ai fatti che videro protagonista Venezia nel XVI secolo e si sintonizzeranno sull’Alto Medioevo, durante il periodo in cui i Da Carrara erano signori di Padova e diedero vita ad una grande fioritura artistica e culturale, sui Colli Euganei culminata con l’ospitalità offerta a Francesco Petrarca. A far rivivere quei giorni ci penserà la Compagnia della Torlonga, ricostruendo negli spazi antistanti il Museo MuCE un villaggio e riproponendo alcuni momenti di vita come la vestizione di un soldato, la forgia delle armi, il conio delle monete.

L'Associazione Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumia, invece, proporrà alcune prove di tiro con l’arco. Ma non sarà solo la storia a dare vita alla 53esima edizione della Sagra dedicata “Al piacere della mente, del corpo e del palato”: molto spazio avranno le iniziative pensate per i bambini e le famiglie, con proposte che spazieranno dal luna park alle aree dedicate come Bimboland, attrezzata con giochi e gonfiabili, fino ad esperienze sportive come la mountainbike e il Tree Climbing, ossia l’arrampicata su un albero che sarà proposta da Wertigo Works di Arquà Petrarca.

Spazio anche ai prodotti tipici e a quelli dell’artigianato locale - grazie alla tradizionale fiera mercato - ai sapori, attraverso lo stand gastronomico, allestiti presso l’area parrocchiale insieme alla pesca di beneficenza e al mercatino del libro.

E ovviamente non mancherà l’attesa sfilata con l’esibizione del Complesso Strumentale Città di Galzignano Terme che ogni anno rappresenta il clou di questa importante manifestazione, che vede congiunto l’impegno della Parrocchia, della Pro Loco e del Comune di Galzignano, insieme ad altri enti del territorio.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

«La sagra di Galzignano Terme – spiega il primo cittadino, Riccardo Masin – era organizzata in passato da una donna, Draga Bernichevich, fiera moglie del sindaco Benacchio. E’ anche a lei che si deve la nascita del MuCE, Museo dei Colli Euganei, appena riaperto, perché donò la sua preziosa collezione di ceramiche cinquecentesche. Lei organizzava, insieme ad altri, la tradizionale corsa dei ‘mussi’. Quest’anno abbiamo scelto di rilanciare una manifestazione che ha superato le cinquanta edizioni con contenuti nuovi senza tradirne la natura popolare e riscoprendo così la storia del borgo. Ad organizzarla ancora una donna, l’assessore Federica Giacomin, che ha pensato proprio a tutti, dedicando un momento anche a giochi inclusivi e organizzando un villaggio medievale. La sagra è un momento di grande sfida per il borgo, perché sono tantissime le attività organizzate insieme. Ci riusciamo con l’impegno di tanti, a cui va il mio grazie, ci riusciamo perché è una festa pensata soprattutto per le famiglie, per i più piccoli, e perché in fondo portiamo in piazza la storia e la ricchezza di un territorio, quello Euganeo, la cui bellezza è incarnata nei borghi di Galzignano Terme, che stiamo oggi riscoprendo e che dedichiamo alle generazioni future«.

Programma delle manifestazioni 2023

Venerdì 29 settembre

Ore 21: Concerto in Via Roma “Luca Morris - Opening Party Ricky Oro”

Sabato 30 settembre

Ore 15.45 Moto Incontro Vespa e dintorni con ristoro, ritrovo presso Officina F.lli Gaffo

Moto Incontro Vespa e dintorni con ristoro, ritrovo presso Officina F.lli Gaffo Ore 16: Percorso Mountain Bike per bambini in Via Roma / Giochi da tavolo per bambini fino agli 11 anni, giochi di ruolo dai 12 anni alla veneranda età, Laboratori di Stampa 3D

Percorso Mountain Bike per bambini in Via Roma / Giochi da tavolo per bambini fino agli 11 anni, giochi di ruolo dai 12 anni alla veneranda età, Laboratori di Stampa 3D Ore 18.30 : Apertura Stand Gastronomico con SPECIALE SERATA A TEMA

Presso l’Area Parrocchiale : apertura PESCA DI BENEFICENZA – MERCATINO DEL LIBRO - DELL’ARTIGIANATO e dei PRODOTTI LOCALI

Domenica 1 ottobre

STAND GASTRONOMICO APERTO A MEZZOGIORNO DALLE ORE 12 E LA SERA DALLE ORE 18.30

Lungo via Roma, via Fabio Filzi fino alla pizzeria Da Castegna e via Libero Benedetti fino alla caserma dei Carabinieri, chiuse al traffico

Dalle ore 9 alle ore 18

LUNA PARK

TRADIZIONALE FIERA MERCATO

MERCATINO DI VALSANZIBIO Antiquariato, Artigianato, Hobbistica, Vintage, Prodotti tipici e locali

Antiquariato, Artigianato, Hobbistica, Vintage, Prodotti tipici e locali Per gli appassionati di motori ESPOSIZIONE DI AUTO STORICHE E SPORTIVE

Esposizione MEZZI ED ATTREZZATURE DELLA Protezione Civile

Dalle ore 10 alle ore 18:

BIMBOLAND: zona giochi e attrazioni per bambini con gonfiabili

TREE CLIMBING per bambini e ragazzi con Wertigo Works di Arquà Petrarca

VILLAGGIO MEDIEVALE davanti al MUCE – Museo dei Colli Euganei

PROVE DI TIRO CON L'ARCO con l'Associazione Arcieri Sagittario del Veneto di Pernumia

Ore 15:

In Via Roma esibizione del COMPLESSO STRUMENTALE CITTA' DI GALZIGNANO TERME

Presso l’Area Parrocchiale dalle ore 18:30 : PESCA DI BENEFICENZA – MERCATINO DEL LIBRO DELL’ARTIGIANATO e dei PRODOTTI LOCALI

Lunedì 2 ottobre

In serata:

Apertura Stand Gastronomico dalle ore 18:30

Ore 22: ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA (presso lo Stand gastronomico)

(presso lo Stand gastronomico) Ore 23: Chiusura dei festeggiamenti con SPETTACOLO PIROTECNICO

Info web

https://www.facebook.com/galzival/?locale=it_IT

https://www.facebook.com/comune.galzignanoterme/?locale=it_IT

https://www.prolocogalzignanovalsanzibio.it/