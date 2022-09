Sagra del Rosario: il mercatino

La Pro Loco di Bagnoli di Sopra (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 Ottobre 2022, a Bagnoli di Sopra (PD), in Piazza Unità d'Italia il Mercatino della Sagra del Rosario.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano. Il programma della sagra prevede per tutte le giornate la presenza dello stand gastronomico che proporrà pietanze legate al territorio; parco giostre; intrattenimenti teatrali e musicali; mostre ed eventi culturali.

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi