Il mercatino della Sagra del Rosario a Bagnoli di Sopra

La Pro Loco di Bagnoli di Sopra (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, a Bagnoli di Sopra (PD), in Piazza Martiri d'Ungheria dalle ore 9 alle ore 19 il Mercatino della Sagra del Rosario.

Si prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il programma della Sagra prevede il Luna Park, mostre ed intrattenimenti vari.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino e partecipazione come espositore: 347.0495286.

