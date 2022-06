Dal 20 al 23 giugno e dal 24 al 26 giugno torna la sagra patronale di Rubano organizzata dalla parrocchia, con intrattenimento musicale, ludico, religioso, giostre, divertimenti, stand gastronomico e 18esimo mercatino delle occasioni e della solidarietà.

Il programma si presenta ricco di appuntamenti musicali per tutte le età.

Immancabile il fornitissimo mercatino delle occasioni e l'invitante stand gastronomico pronto a soddisfare i palati e che funzionerà anche per asporto.

Mancano ora pochi giorni all’inizio della nostra sagra patronale e ci piace sottolineare prima di tutto alcuni aspetti religiosi della Festa Patronale 2022 della Comunità di Rubano, che troviamo ben evidenziati da pagina 28 dell’opuscolo che è stato distribuito per tutte le case della Parrocchia. In quest’anno infatti ricorrono:

100 anni dell’inaugurazione del Capitello “Salus Infirmorum” (di fronte via Marconi);

(di fronte via Marconi); 70 anni dell’Asilo infantile, diventato ora “Scuola materna e dell’Infanzia” (1952);

(1952); 40 anni della dedicazione della Chiesa Parrocchiale (1982);

(1982); 30 anni dell’inaugurazione del Patronato (1992);

(1992); 20 anni di servizio presbiteriale di Don Danilo presso la ns. Comunità.

Più persone nell’ultima settimana si sono presentate spontaneamente, dando la propria disponibilità per fare servizio di volontariato durante la sagra.

Quasi 40 ragazze/i entusiasti, con le loro catechiste, sono pronti e preparati per fare servizio ai tavoli.

GRAZIE a tutti!

Comunque c’è ancora a qualche posto vacante: in cucina, alle griglie, etc. etc. … facciamo un invito a collaborare, ad affiancarci.

Come avrete visto, il programma delle serate è un po’ ridotto, ma abbiamo cercato di fare il meglio; evidenziamo comunque alcuni settori: il solito e ben fornito mercatino delle occasioni e del libro, la ricca pesca di beneficenza, le esibizioni di alcune associazioni sportive e di ballo, la magica “Bottega dell’amicizia” dei giovani, la novità del torneo di burraco di venerdì 17, il quiz game “il Cervellone” di lunedì 20, etc.

O la “Serata famiglia” di lunedì 20 giugno, o l’offerta ai nuovi residenti del quartiere “ex fornace” di un

aperitivo di benvenuto e presentazione della nostra comunità, o il brindisi di fine sagra offerto a tutti presenti alle 23.00 di mercoledì 22, giorno finale, con un arrivederci alle serate di “Estate sotto le

stelle”.

Contatti

Parrocchia Santa Maria Assunta

049.630212 - 049.630212

https://www.parrocchiarubano.it/

https://www.facebook.com/Sagra-Rubano-193702661352559