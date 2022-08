Sagra della Salute a Poncia di Curtarolo

Prezzo non disponibile

Dal 18 al 23 agosto torna la sagra della Madonna della Salute in località Poncia di Curtarolo, tutte le sere dalle ore 19 in via Argine di Villabozza, 50.

Programma come da locandina

Giovedì 18 agosto

19: Apertura stand gastronomico - Serata a tema "PESCE"

21: Serata danzante con MARCO E I NIAGARA

23: Estrazioni di omaggi a sorpresa

Venerdì 19 agosto

18.30: S. Messa presso il Santuario "Madonna della Salute" preceduta dal S. Rosario

19: Apertura stand gastronomico

21: Serata danzante con I SABIA

23: Estrazioni di omaggi a sorpresa

Sabato 20 agosto

18.30: S. Messa presso il Santuario, seguirà la processione in onore della beata Vergine della Salute

19: Apertura stand gastronomico

21: Serata danzante con GIANCARLO E I SANTAMONICA

23: Estrazioni di omaggi e sorpresa

Domenica 21 agosto

18.30: S. Messa presso il Santuario "Madonna della Salute", preceduta dal S.Rosario

19: Apertura stand gastronomico

21: Serata danzante con l'orchestra INCANTO

23: Estrazioni di omaggi e sorpresa

Lunedì 22 agosto

18.30: S. Messa presso il Santuario in onore della Beata Vergine Regina

19: Apertura stand gastronomico

21: Serata danzante con I SABIA

23: Estrazioni di omaggi e sorpresa

Martedì 23 agosto

18.30: S. Messa presso il Santuario in onore della Beata Vergine Regina

19: Apertura stand gastronomico

21: Serata danzante con SELENA VALLE

22: Estrazioni di omaggi e sorpresa

23: Estrazione lotteria con fantastici premi

23.30: Pastasciutta gratuita per tutti!

Durante tutta la manifestazione funzioneranno:

Stand gastronomico

Pista Coperta

Parcheggio gratuito

Giochi per bambini

