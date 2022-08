Sagra di San Bartolomeo a Monselice

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 18/08/2022 al 24/08/2022 Orario non disponibile

Torna a Monselice, in località San Bortolo, la sagra di San Bartolomeo organizzata dalla parrocchia dal 18 al 24 agosto.

Attenzione: il 18 è serata dedicata ai giovani con dj Federico Pilotto, in funzione solo il reparto pizzeria.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Programma

18 agosto: serata dedicata ai giovani con dj Federico Pilotto

19 agosto: si torna a ballare con l'immancabile Denny DV

20 agosto: dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, torna a San Bortolo @StefanoSebastiani

21 agosto: come da tradizione, torna la serata canora UNA CANZONE PER DONARE, con Associazione Culturale "Consonanza"

22 agosto: Parioli Dancing con Michele & Michele e Dj Ale scaldano la serata

con Michele & Michele e Dj Ale scaldano la serata 23 agosto: hanno iniziato suonando alla nostra sagra e adesso sono riconosciuti a livello nazionale come cover band di Lucio Battisti... è per noi un grande onore avere nella nostra piazza BATTISTI PROJECT

24 agosto: concludiamo questa edizione con la scuola di ballo di casa di Elena E Giancarlo Bertomoro

Dettagli

Cucina tradizionale veneta;

ogni sera si balla su pista in acciaio professionale;

tanto divertimento anche per i più piccoli con le giostre;

pesca di beneficenza allestita in patronato.

Consigliata la prenotazione al numero 351 9038350

Specialità della sagra

Spaghetti allo scoglio

Lasagne e Gnocchi al ragù

Ragu di lepre e cinghiale

Musso

Pizze

Contorni vari

Fritture di pesce

Grigliate di carne

Baccalà alla vicentina

#sagrasanbartolomeo #sagrasanbartolomeo2022

#pescadibeneficenza #giostre #standgastronomico

Info web

https://www.facebook.com/sanbartolomeomonselice/

Foto articolo da https://www.facebook.com/sanbartolomeomonselice/