Sagra di San Giuseppe ad Arzergrande

Dal bollettino parrocchiale, le parole di don Saverio:

“Sagra di san Giuseppe dal 28 aprile al 1° maggio “... quale San Giuseppe?” mi chiede bonariamente chi non è di Arzergrande; sarcasticamente qualcuno del posto. In effetti siamo un po’ distanti dalla tradizionale data in cui il paese inaugurava la stagione di giostre, bancarelle, balli e baracconi odoranti di carne ai ferri. Poi nel tempo le cose cambiano e si trasformano, malgrado il rimpianto di chi collaborava nell’organizzazione della festa o si divertiva negli autoscontri, dovendo optare per un periodo della vita parrocchiale più adeguato e il clima presumibilmente più mite. E così conosciamo Giuseppe che cambia l’abbigliamento (outfit, per essere moderni): dal vestito di nozze al grembiule di falegname. Sempre lui. Dal cuore buono, persona responsabile ed affidabile, di parole misurate e giuste, grande sognatore e custode dei segreti di Dio e dell’umanità. Giuseppe, l’intarsiatore, che ha scolpito la vita di Maria e di Gesù. Davvero squisite le virtù di colui che la Chiesa l’ha proclamato il Patrono Universale perché ha saputo costruire relazioni di salvezza, tra terra e cielo. Abbiamo bisogno di imparare da lui per continuare a rendere bella la Comunità, frammento del Regno di Dio! Ciascuno mettendo a disposizione i suoi talenti per il Bene di tutti, come abili intarsiatori. La sagra allora sia il tempo e lo spazio che la parrocchia organizza per stare piacevolmente insieme gustando la fratellanza, nella convivialità, in una serata spensierata, nel volontariato... Un ringraziamento speciale, accompagnato da un caloroso incoraggiamento, alla quarantina di volontari che con ammirevole dedizione si rende disponibile per la sagra, spesso rinunciando al altri impegni familiari o con gli amici. Ma è così...quando una cosa piace, senza indugio, la inseguiamo. Auguro giorni di allegria e di bei sorrisi, a chi nella Comunità c’è. Non importa l’outfit.

don Saverio”

Tutte le sere funzionerà stand gastronomico

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il patronato

Info web

https://www.parrocchiadiarzergrande.it/

https://www.facebook.com/ParrocchiadiArzergrande

Foto articolo da Facebook