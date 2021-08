Dal 6 all'8 e dal 13 al 15 agosto torna l'Antica sagra di San Lorenzo a Murelle di Villanova.

Si mangia allo stand gastronomico dalle ore 19.

Informazioni e contatti

Obbligo green pass, tale obbligo non sarà necessario per coloro che usufruiranno del servizio d’asporto svolto in un’area apposita al di fuori della zona chiusa dello stand gastronomico.

https://www.parrocchiamurelle.it

https://www.facebook.com/parrocchiamurelle.santamariaassunta

