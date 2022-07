Sagra di Sant’Ignazio in via Montà

Nell'area parrocchiale in via Montà 107, dal 28 luglio al 1 agosto torna la sagra di Sant’Ignazio. Di seguito il programma come da locandina.

Giovedì 28 luglio

19 Apertura stand gastronomico

21 Music Live Animation con SUPERMAX

Venerdì 29 luglio

19 Apertura stand gastronomico

21 Serata di Magia con il Mago Maximilian

Sabato 30 luglio

19 Apertura stand gastronomico

21 THE MODS gruppo rock con le cover delle più belle canzoni dagli anni 60 al 2000

Domenica 31 luglio

10 Festa di Sant'Ignazio con la santa messa solenne in onore del Santo Patrono

19 Apertura stand gastronomico

21 Bimbo in Festa con MONIKA e le mascotte dei cartoni animati, Giochi Palloncini Bolle

Lunedì 1 agosto

19 Apertura stand gastronomico

21 Karaoche e animation con Anna & Friends

Le particolarità

Tutte le sere stand gastronomico con pesce fritto, carni alla griglia e altre specialità gastronomiche, giostrine per bambini, animazione, musica e intrattenimento

